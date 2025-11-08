Пряме попадання: у Дніпрі росіяни вдарили Шахедом у багатоповерхівку

Росіяни завдали удару по Дніпру - Шахед влучив у багатоповерхівку, залишивши в ній дірку.
Як повідомляють місцеві пабліки, інформації про постраждалих поки що немає.
На опублікованих кадрах видно, що знищено кілька поверхів і триває пожежа.
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Ворог уже підняв у повітря стратегічну авіацію.
Вибухи чули в Київській та Полтавській областях. Дніпро ж атакували шахеди.
Як повідомляв Главред, у суботу країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ.
У ніч на 4 жовтня Росія атакувала Чернігівську та Дніпропетровську області. Зокрема, російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Чернігові. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.
Відомо, що Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 зі 109 ворожих БпЛА, які атакували територію України.
