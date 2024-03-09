Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини: у Силах оборони розкрили деталі

Бійці Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонській області розширюють свій плацдарм. Окупанти обстрілюють українські війська в районі Кринок з артилерії та мінометів.
Як повідомляють у Силах оборони півдня, за останні 24 години штурмових дій не проводили.
"Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи зі зміцнення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також указано, що на півдні ведеться контрбатарейна боротьба.
"Окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також уперше за десять днів зважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в центр Херсона. Удар був по п'ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина", - підкреслили у Силах оборони.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку на лівий берег Дніпра Херсонської області, говорили в ОВА Херсонщини. Ситуація важка, проте українські воїни продовжують утримувати плацдарм.
У ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що війська розширюватимуть плацдарм. Окупанти вже стикаються з проблемами.
У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 російських окупантів. Інцидент стався 23 лютого. Повідомлялося, що ворожий військовий літак міг впасти.
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