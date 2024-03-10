Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

Російські окупанти намагаються захопити Вугледар. РФ виводить війська з Куп'янського напрямку.

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Наступальний потенціал РФ видихається / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Наступ російських окупантів видихається. Окупантам не вистачає сил, щоб рухатися вперед. Водночас вони намагаються захопити ще одне місто і стягують туди резерви. Про це в ефірі FREEДОМ сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Українські військові змогли зупинити наступальний прорив РФ. Бійці ЗСУ вибудовують оборонні рубежі.

"З'явилися рубежі і вони продовжують обладнуватися далі, з'явилися певні резерви. На Авдіївському напрямку з'явилися танки Abrams. Також спостерігається збільшення кількості боєприпасів на найважчих напрямках, зокрема й Авдіївському. І тому ось з'являється така перспектива щодо стабілізації ситуації", - сказав Романенко. відео дня

Він додав, що росіяни перекидають війська з Куп'янського напрямку і відправляють їх під Вугледар. На цьому напрямку у спробах захопити місто росіяни втратили багато особового складу і техніки.

"Це теж ознаки того, що їхній наступальний порив на окремих напрямках уже згасає. І нам, звісно, насамперед потрібні засоби ураження і резерви, насамперед людські резерви", - додав експерт.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в завданні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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