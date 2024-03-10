У 2024 році Україна змінить хід війни: екс-командир 'Айдару' назвав дві важливі умови

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україна може перейти до наступальних дій по всій лінії фронту, якщо Сили оборони матимуть достатню кількість боєприпасів й поповнення особовим складом.
"У нас відкриється вікно можливостей на фронті через 1-1,5 місяця. Втім, в нас було дві критичні проблеми на фронті - дефіцит боєприпасів й особового складу. Нашим військовим дуже бракувало боєприпасів великих калібрів. Ця проблема вже майже вирішена, оскільки боєприпаси вже поїхали на фронт. І це вже можна спостерігати безпосередньо на фронті. Артилерія знову запрацювала й ожила", - розповів Дикий в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами Дикого, в умовах обмежених ресурсів Сили оборони роблять просто неможливе, стримуючи противника
"Друга ключова проблема - дефіцит особового складу в ЗСУ. Ця проблема, на жаль, нікуди не ділась. Командувач Сухопутних військ генерал Павлюк правий, коли говорить, що в нас є можливість й потреба переходити до наступальних дій. Втім, армія воює тими, хто вже вступив до лав ЗСУ. Сьогодні наші Сили оборони, зважаючи на наявні ресурси, роблять просто неможливе. Вони стримують переважаючі сили противника. Ми ж тут в тилу робимо недостатньо. Оскільки поповнення особового складу ЗСУ залежить від нас", - додав він.
Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті: що відомо
Нагадаємо, що у Силах оборони розповіли, що бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини. Російські окупанти завдають ударів по позиціях ЗСУ в районі Кринок Херсонської області з артилерії та мінометів. На півдні ведеться контрбатарейна боротьба.
Стало відомо, що Росія штурмує стратегічне місто. На фронті відчувається брак снарядів, тому українські військові завдають точні точкові удари, розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади. У ЗСУ розкрили можливості ворога.
Генерал Олександр Тарнавський розкрив великі втрати окупантів на сході. За даними українського воєначальника, за добу противник завдав 29 авіаударів, 4 ракетних удари, 98 ударів дронамі-камікадзе, і здійснив 1056 обстрілів.
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