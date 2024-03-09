Перелом у війні може бути до літа: експерт попередив про небезпечний сценарій

Війська країни-агресора Росії можуть погрожувати просунутися до Краматорська і Слов'янська Донецької області, розповіла військова експертка Дара Массікот.

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Україні потрібно змінювати стратегію і отримати допомогу від Заходу - експерт / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Становище України на фронті погіршуватиметься, якщо Захід не вирішить питання з військовою допомогою. Російські окупанти, незважаючи на слабкість своїх позицій, зможуть просуватися. Ворог може загрожувати просуванням до Краматорська і Слов'янська Донецької області та тиском у Запорізькій області.

У матеріалі Foreign Affairs військова експертка Дара Массікот із Фонду Карнегі опублікувала свій прогноз щодо подальшого розвитку ситуації на полі бою.

Перелом у війні може бути до літа

Массікот вважає, що становище ЗСУ буде погіршуватися - закінчуються гроші і боєприпаси. Росія, навпаки, мобілізувала економіку і налагоджує постачання снарядів. Окупанти все ще небезпечні.

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Можливо, наступальні дії росіян затягнуться до літа поточного року.

"Без збільшення військової допомоги Заходу і серйозних змін у стратегії Києва становище України на полі бою продовжуватиме погіршуватися, поки не досягне переломної точки, можливо, до цього літа", - вважає Массікот.

Росія погрожуватиме Краматорську і Слов'янську

На думку експерта, російські війська можуть просунутися до Покровська Донецької області і загрожуватимуть Краматорську і Слов'янську. Також може посилитися тиск у районі Оріхового Запорізької області.

"Довгострокова слабкість російської армії не матиме значення, якщо Україна не буде підтримана цього року. Якщо Захід, зокрема США, не хоче, щоб лінія фронту в Україні продовжувала згинатися або ламатися, він повинен терміново схвалити допомогу. І якщо Київ хоче продовжити свої зусилля, йому доведеться зробити важкий вибір щодо того, як створити більше робочої сили. Час минає", - підкреслила Дара Массікот.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський назвав зброю перелому на полі бою. За його словами, якщо ЗСУ отримають далекобійні озброєння, такі як Taurus, російські окупанти можуть відвести свої війська на суші, як на морі.

Британія запропонувала Німеччині "ракетну угоду": глава британського МЗС Девід Кемерон запропонував відправити Україні далекобійні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна ракети Taurus. Дипломат закликав посилювати співпрацю з ФРН.

У Зеленського назвали Росії умови перемовин - радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Представникам Москви поки немає місця на саміті миру.

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