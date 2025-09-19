Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

На одній із ключових ділянок фронту уражено кілька одиниць танків і гаубиць РФ.

По росіянах завдано потужного удару / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 58 ОМПБр

Головне:

Знищили переправу російських окупантів

Підірвано кілька танків і гаубиць росіян

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) знищили переправу російських окупантів.

Також було знищено кілька танків і гаубиць росіян, повідомляє в Telegram пресслужба СБС.

"Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту вразили кілька одиниць танків і гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.

Зазначається, що системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу.

Дивіться відео - потужні удари по цілях РФ:

/ Скріншот

Удари вглиб РФ: думка експерта

Радник міністра оборони, журналіст і блогер Олексій Копитько вважає, що Служба безпеки України продовжує системну роботу з нанесення ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, що значно знижує потенціал РФ для нанесення ракетних і дронових ударів по Україні.

Російський ВПК має низку слабких місць, особливо з урахуванням залежності від імпорту, і прицільні удари по заводах приносять відчутні результати. Навіть одиночне попадання може завдати серйозної шкоди.

У поєднанні з діями проти стратегічної авіації РФ це стає важливим елементом, здатним впливати на загальний розвиток ситуації на фронті.

Інші новини:

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

