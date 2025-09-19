Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФ

Олексій Тесля
19 вересня 2025, 20:31
6489
На одній із ключових ділянок фронту уражено кілька одиниць танків і гаубиць РФ.
Вибух, оператор БПЛА
По росіянах завдано потужного удару / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 58 ОМПБр

Головне:

  • Знищили переправу російських окупантів
  • Підірвано кілька танків і гаубиць росіян

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) знищили переправу російських окупантів.

Також було знищено кілька танків і гаубиць росіян, повідомляє в Telegram пресслужба СБС.

відео дня

"Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту вразили кілька одиниць танків і гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.

Зазначається, що системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу.

Дивіться відео - потужні удари по цілях РФ:

Скріншот
/ Скріншот

Удари вглиб РФ: думка експерта

Радник міністра оборони, журналіст і блогер Олексій Копитько вважає, що Служба безпеки України продовжує системну роботу з нанесення ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, що значно знижує потенціал РФ для нанесення ракетних і дронових ударів по Україні.

Російський ВПК має низку слабких місць, особливо з урахуванням залежності від імпорту, і прицільні удари по заводах приносять відчутні результати. Навіть одиночне попадання може завдати серйозної шкоди.

У поєднанні з діями проти стратегічної авіації РФ це стає важливим елементом, здатним впливати на загальний розвиток ситуації на фронті.

Удари по цілях РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що було підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії. Під удар потрапив об'єкт на території 184-ї науково-дослідної експериментальної бази Севастополь.

Як писав Главред, в окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Інші новини:

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

атака дронів Фронт Сили безпілотних систем
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - Новак

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - Новак

21:29Війна
Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:29Україна
В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

21:08Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповів

Що робити з свяченою водою, якій багато років: священник відповів

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Під ударом були шість областей: що відомо про наслідки нічної атаки дронів РФ

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Поцілунок фортуни: трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить 19 вересня

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

Гороскоп на завтра 20 вересня: Водоліям - конфлікт, Дівам - велика радість

Останні новини

21:31

В роду були священнослужителі - які українські прізвища пов'язані із церквою

21:29

На росіян чекають талони, не тільки на бензин, - НовакВідео

21:29

Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

21:08

В Україні різко зміниться погода: новий прогноз від синоптиків

20:54

Без зайвого: Кучеренко показала шикарну фігуру і показала, що її робить такою

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
20:31

Потужний удар дронів ЗСУ: підірвано переправу росіян, танки й гаубиці РФВідео

20:10

Потрібно бути сильною: Джіджі Хадід поділилася несамовитими фото з лікарні

19:54

Україна експортуватиме власну зброю, йдуть наступальні дії ЗСУ - Зеленський

19:53

"Килимам" прийде кінець: як вивести портулак з городу без хіміїВідео

Реклама
19:40

"Ми досягли прогресу": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни

19:29

Комуналка під контроль: прості способи - і платіжки помітно зменшатьсяВідео

19:11

Долає до 2000 кілометрів: в Україні показали новий дрон TOLOKA, деталі

19:10

Як удари по нафтохімічних об'єктах РФ відбиваються на КремліПогляд

19:08

Кузнецова, Парастаєв і Довженко: у Києві знімають нову романтичну комедію "Випробувальний термін

18:48

Кубок зірок US STEEL LEAGUE — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

18:48

"Потім неможливо забрати кошти!": клієнти ПриватБанку б'ють на сполох

18:33

Заздрість: чоловік-путініст Корольової заговорив про шлюб сина

18:30

Завершення війни в Україні: у США назвали ймовірні умови мирної угоди

18:17

Збережеться колір та вигляд: який одяг можна не прати тижнямиВідео

18:17

Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Реклама
18:10

Осіння страва, яка стане родзинкою на столі: неймовірний рецепт гарбузового супуВідео

17:50

"Путін відкусив більше, ніж може проковтнути": голова MI6 зробив гучну заяву

17:27

РФ може почати нову війну: розкрито ймовірний сценарій і головну умовуВідео

17:21

Заради життя донечки: вагітна жителька Покровська виїхала з міста на велосипеді

17:02

Макіяж у стилі 90-х захопив тренди: як зробити модний осінній мейкапВідео

16:49

Дати, які впливають на долю: скільки буде шлюбів за датою народженняВідео

16:41

Курс долара росте третій день поспіль: скільки коштуватиме валюта 22 вересня

16:40

Виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам, яким більше 22 років: названо умову

16:34

Допомагають досягти успіху: яке ваше "число ангела" за місяцем народження

16:33

Діаспора як м’яка сила: чому українці за межами країни важливі для іміджу України новини компанії

16:26

Для України придумали альтернативу вступу до НАТО: ЗМІ оприлюднили деталі

16:14

Коли в Україну прийде бабине літо: синоптик назвала дати різкої спеки

16:07

Як зробити стосунки міцнішими: два ключі до вічного шлюбу від психолога

15:36

"Йдеться вже не про роки": Новак назвав терміни закінчення війни в УкраїніВідео

15:33

Можна купити за копійки: в Україні обвалилась ціна на базовий продукт

15:31

Пліснява у ванній зникне після одного простого засобу: навіть терти не доведеться

15:31

"До мене різне ставлення": Іван Дорн пояснив рішення співати російською мовою

15:30

Чому коти зіштовхують речі зі столу: вчені нарешті пояснили "хуліганство"

15:06

В ОП назвали два фактори, які треба прибрати для припинення війни в Україні

14:55

ЗСУ відкинули росіян на сході: у DeepState розкрили напрямок

Реклама
14:52

Звільнили 7 сіл і готують 3 "котли" для РФ: ЗСУ пішли в крутий контрнаступ

14:49

Протирати більше не доведеться: загадкова кнопка може полегшити рутину водіївВідео

14:48

Учасник гурту "Аква Віта" повідомив про смерть доньки - що трапилось

14:32

Мадяр відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість знищених ворогів зросла в 4 рази

14:32

Проти криптовалют і банків: узгоджено 19-ий пакет антиросійських санкцій

14:17

США можуть добити економіку РФ: розкрито сценарій "повільного удушення"Відео

14:03

"Путін веде РФ до прірви": відомо, хто може організувати палацовий переворотВідео

14:01

Неймовірна смачна риба в клярі: рецепт простіше простого

13:51

Скоро буде не по кишені: стратегічний продукт різко підскочив в ціні на 35%

13:44

До 1000 атак на день: окупанти збільшать удари по Україні - Умєров

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти