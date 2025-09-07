'У важкому стані': постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народила

Головне:
- Лікарі викликали пологи у вагітної жінки, яка постраждала під час атаки
- За життя новонародженого борються лікарі
- Мати хлопчика отримала серйозні опіки і перебуває в лікарні
У ніч на 7 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог бив зокрема й по Києву, де поранення отримала вагітна жінка. Сьогодні вона народила сина.
Як повідомила у коментарі "Суспільному" керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, у жінки найскладніший стан серед усіх госпіталізованих цієї ночі внаслідок ворожого обстрілу.
Що відомо про постраждалу
Гінзбург заявила, що потерпіла мешкає у Святошинському районі, куди й припав найпотужніший удар. Через стан жінки лікарі ухвалили рішення провести оперативне родорозрішення. У постраждалої народився живий хлопчик, але лікарі борються за його життя.
"Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - додала вона.
Дивіться відео про те, в якому стані новонароджена дитина:
У якому стані жінка
"Суспільне" отримало коментар і він лікарки-комбустіологині Київської міської клінічної лікарні № 2 Олени Францевої. Вона заявила, що мешканку Києва, якій всього 24 роки, після пологів доправили в опікове відділення міської клінічної лікарні. Боротьба за її життя триває.
"Вони отримали опіки великої площі й великої глибини", - сказала лікарка.
Атака на Україну 7 вересня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.
Згодом стало відомо, що в Києві вперше з початку повномасштабного вторнення РФ в Україну через ворожу атаку була пошкоджена будівля Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.
Крім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спершу рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.
