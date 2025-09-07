'У важкому стані': постраждала під час атаки на Київ вагітна жінка народила

Немовля з'явилося на світ передвчасно, лікарі повідомили про його стан.

Вагітна жінка, яка постраждала під час атаки на Київ, народила живу дитину

Головне:

Лікарі викликали пологи у вагітної жінки, яка постраждала під час атаки

За життя новонародженого борються лікарі

Мати хлопчика отримала серйозні опіки і перебуває в лікарні

У ніч на 7 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог бив зокрема й по Києву, де поранення отримала вагітна жінка. Сьогодні вона народила сина.

Як повідомила у коментарі "Суспільному" керівниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, у жінки найскладніший стан серед усіх госпіталізованих цієї ночі внаслідок ворожого обстрілу.

Що відомо про постраждалу

Гінзбург заявила, що потерпіла мешкає у Святошинському районі, куди й припав найпотужніший удар. Через стан жінки лікарі ухвалили рішення провести оперативне родорозрішення. У постраждалої народився живий хлопчик, але лікарі борються за його життя.

"Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - додала вона.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про те, в якому стані новонароджена дитина:

У якому стані жінка

"Суспільне" отримало коментар і він лікарки-комбустіологині Київської міської клінічної лікарні № 2 Олени Францевої. Вона заявила, що мешканку Києва, якій всього 24 роки, після пологів доправили в опікове відділення міської клінічної лікарні. Боротьба за її життя триває.

"Вони отримали опіки великої площі й великої глибини", - сказала лікарка.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше з початку повномасштабного вторнення РФ в Україну через ворожу атаку була пошкоджена будівля Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Крім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спершу рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

