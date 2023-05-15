"Потрібно трохи часу": Зеленський пояснив, коли чекати початку контрнаступу

Президент підкреслив, що ворог не повинен знати деталей підготовки контрнаступу ЗСУ.

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Володимир Зеленський розповів про підготовку контрнаступу / колаж фото Офіс президента, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Президент Володимир Зеленський розповів про ймовірні терміни початку очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не дуже багато. Ми будемо готові через деякий час. Немає секретів від наших друзів, але є секрети від наших сусідів", - сказав він журналістам після зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком, повідомляє BBC.

Відповідаючи на питання про те, чи можна говорити, що Україна не може почати контрнаступ, поки не отримає сучасну зброю, глава держави підкреслив, що не може ділитися деталями на цю тему.

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Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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