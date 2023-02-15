ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці: Резніков назвав терміни

Головним завданням для ЗСУ залишається деокупація тимчасово окупованих територій України, нагадав міністр оборони.

Олексій Резніков розповів про ймовірні терміни контрнаступу ЗСУ / Facebook Резніков, Генштаб ЗСУ

Всі можливості та терміни поставки союзниками в Україну військової техніки прив'язані до термінів навчання персоналу, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Тобто техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі - неважливо, артилерійські, танкові, на "Бредлі", на "Мастифах" або на "Страйкерах", - повинні підготуватися", - підкреслив він в інтерв'ю Укрінформу.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

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Він каже, що головним завданням для ЗСУ залишається деокупація тимчасово окупованих територій України.

"Це вимагає часу. Ми говоримо про кілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генерального штабу будуть відбуватися ті чи інші події", — додав Резніков.

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Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році

Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями, раніше заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Війна між Україною та Росією не передбачає жодної альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

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