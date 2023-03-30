Захід не повинен вважати контрнаступ ЗСУ навесні вирішальною битвою - Кулеба

Не можна допустити посилення позицій тих чиновників на Заході, які виступають за "компроміси" України з агресором Росією, зазначив Дмитро Кулеба.

Не треба сприймати контрнаступ ЗСУ навесні як вирішальну битву у війні - Кулеба / Колаж 36-та ОМБП, УНІАН

Союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Видання Financial Times пише, що багато чиновників на Заході сприймають майбутню весняну контрнаступальну операцію як вирішальний момент для України, щоб досягти прориву і вийти з "глухого кута отримання більш суттєвої допомоги".

Глава МЗС Кулеба в інтерв'ю британцям вказав на небезпеку такого наративу для України, оскільки якщо наступ не буде вдалим, посиляться позиції прихильників "компромісу" Києва і Москви на Заході.

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"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішального бою війни", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Контрнаступ України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що Україна має дуже хороші шанси на проведення успішного контрнаступу навесні.

За його словами, позиції ЗСУ та окупантів РФ протягом війни змінювалися, проте наразі сили оборони України отримали суттєву перевагу над російськими військами.

На думку колишнього спікера Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, пріоритетними напрямками для контрнаступу стануть південь Херсонської та Запорізької областей. Російські загарбники вже споруджують там оборонні рубежі.

Німецький військовий експерт Ніко Ланге вважає, що сили оборони України завдадуть контрнаступального удару по військах Росії вже на початку або середині травня. На думку Ланге, для максимального успіху ЗСУ потрібно застосувати танки, БТРи, артилерію, засоби розмінування, авіацію та іншу бойову техніку.

Війна Росії проти України: