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Війна в Україні продовжиться у 2024 році: у Британії дали тривожний прогноз

15 лютого 2023, 14:16
Ні РФ, ні Україна не мають переваги на полі бою, підкреслив Малкольм Чалмерс.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ, війна, українські військові / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році, заявив заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році, пише BBC.

"Шанси на те, що ця війна закінчиться в цьому році, досить малі", — говорить британський військовий аналітик.

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Він звернув увагу на те, що на даний момент ні РФ, ні Україна не мають переваги на полі бою.

Заступник голови RUSI каже, що РФ втрачає багато людей і багато техніки на фронті. Зараз виникає реальне питання про те, як далеко російські війська зможуть підтримувати наступ.

"Це зовсім не схоже на великомасштабне захоплення української території, яке ми спостерігали на початкових етапах вторгнення, не в останню чергу тому, що українці зараз мобілізовані, підготовлені і дуже наполегливо борються за свої права, власну територію", — додав Чалмерс.

Війна в Україні продовжиться у 2024 році: у Британії дали тривожний прогноз
/ bbc.com

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні Сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для збройних сил РФ.

На думку Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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