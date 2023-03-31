НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу – Білий дім

Надання військової допомоги Україні обговорять міністри оборони країн Альянсу під час зустрічі в Брюсселі.

НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

У Північноатлантичному альянсі планують надати Україні все необхідне для здійснення контрнаступу навесні 2023 року.

Надання відповідної військової допомоги обговорять під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у столиці Бельгії Брюсселі. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"НАТО має намір забезпечити Україну всім необхідним для контрнаступу, союзники обговорять це на майбутній міністерській зустрічі в Брюсселі", – сказала вона.

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Нагадаємо, зустріч міністрів оборони країн НАТО відбуватиметься з 3 по 5 квітня.

У Державному департаменті США заявили, що на полях зустрічі проведуть двосторонню зустріч держсекретар Ентоні Блінкен і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією.

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