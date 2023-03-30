Армія України і війська РФ потрапили в цугцванг: Жданов пояснив ситуацію з контрнаступом

Окупаційні війська Росії вже не здатні до проведення масштабних наступальних операцій, але і ЗСУ контрнаступати поки що не готові, вважає Олег Жданов.

ЗСУ поки не готові перейти до контрнаступу - Жданов / Колаж Главред, 93-тя ОМБр

Війська країни-агресора Росії втратили свій військовий потенціал і вже не можуть проводити масштабні наступальні операції. Водночас свій контрнаступ не можуть розпочати і ЗСУ, оскільки затягуються постачання озброєнь. У такій ситуації армія України зможе піти в контрнаступ, ймовірно, тільки на початку літа. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що сили оборони України наразі не готові перейти до реалізації сценарію контрнаступу. Постачання зброї затягуються мінімум на 1-2 тижні.

"Сьогодні це найболючіше і невизначене питання. Навіть якщо вірити, наприклад, президенту Зеленському, він каже, що до контрнаступу ми сьогодні не готові. Наскільки я розумію, постачання озброєнь затягуються як мінімум на один або два тижні", - зазначив Жданов.

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За його словами, в ситуації, що склалася терміни контрнаступу ЗСУ відкладаються. Тепер Україна зможе перейти до його реалізації, ймовірно, на початку літа. Однак терміни знову можуть зрушити.

"Питання термінів проведення контрнаступальної операції поступово відкладається все далі. Ми говорили про кінець квітня-початок травня, потім про кінець травня. Напевно, зараз вже будемо говорити про початок літа. Причому, вважаю, це не останнє перенесення термінів", - пояснив експерт.

Як вважає полковник запасу, на полі бою склалася ситуація цугцванга – війська РФ вже не можуть наступати, а ЗСУ поки що не можуть контрнаступати.

"Це цугцванг. Кожен наступний крок свідомо неправильний. Обидві сторони опинилися саме в такій ситуації. Ми ще не можемо наступати, а вони вже не можуть", - підкреслив Олег Жданов.

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін раніше зробив заяву про те, що в України дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні. За словами Остіна, становище ЗСУ та військ РФ на полі бою протягом війни змінювалося, проте наразі українська армія отримала перевагу над російськими окупантами.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ключовими напрямками для контрнаступу сил оборони України стануть південь Херсонської та Запорізької областей. Там ворожі сили вже споруджують оборонні редути.

Німецький військовий експерт Ніко Ланге сказав, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ на початку або в середині травня. На думку Ланге, Україні для досягнення максимального успіху під час операції потрібно буде застосувати танки, бронетранспортери, засоби розмінування, авіацію та іншу військову техніку.

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