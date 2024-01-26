Новий закон про мобілізацію: в Раді розповіли, коли ухвалять рішення

Арахамія розповів, що голосування оновленого законопроекту про мобілізацію у Верховній Раді може відбуватись в найкоротші терміни і за спецпроцедурою.

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Коли у Раді розглянуть законопроєкт про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

26 січня очікується, що уряд подасть законопроект щодо мобілізації до Верховної Ради. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що народні депутати можуть розглянути оновлену версію законопроекту про мобілізацію вже 6 лютого. Про це він повідомив в ході дискусії "2024: сценарії для країни", яка відбулася в рамках проекту LB.ua і EFI Group "Нова країна".

"6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому", – сказав Арахамія.

Він зауважив, що депутати вивчали першу версію законопроекту про мобілізацію та поправки до нього протягом кількох днів, а потім "змусили уряд" забрати документ на доопрацювання. Це означає, що через опір двох опозиційних фракцій може виникнути складність у голосуванні за законопроєкт в цілому.

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"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень, 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо та зробимо це для того, щоб це проголосувати", – пояснив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, жінок слід залучати для захисту держави, якщо це буде необхідно. Відповідно до Конституції України, участь у захисті держави передбачена для всіх громадян, а не тільки для чоловіків, зазначила депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

В Україні розглядають можливість зниження призовного віку до мінімуму. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос висловив думку, що на фронт потрібно відправляти 18-річних, оскільки він вважає цей вік "найкращим" для участі у війні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив позицію про неприпустимість деяких норм у законопроєкті про мобілізацію.

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