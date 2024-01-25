Засуджує схвалення документа: омбудсмен заперечив нормам законопроєкту про мобілізацію

В Україні триває дискусія про новий законопроєкт щодо мобілізації.

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Омбудсмен заперечив нормам законопроєкту про мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець доніс Міністерству оборони позицію про неприпустимість деяких норм у законопроєкті про мобілізацію. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Омбудсмен виступає проти збереження в доопрацьованому проєкті закону кількох положень, а саме:

мобілізація людей з інвалідністю третьої групи

розширення повноважень ТЦК

Він стверджує, що в разі ухвалення документа без поправки цих норм, виступатиме проти нього.

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За словами Лубінця, робоча група Міноборони консультувалася з ним у процесі розроблення законопроєкту, коли він висловив категоричні заперечення щодо цих норм. Також він додав, що виступає проти надання розширених прав співробітникам ТЦК, адже в Україні є інші органи, які здатні регулювати питання ухилення від служби. Якщо ж цим займаються військові підрозділи - це обмеження прав громадян України і пряме порушення Конституції.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть діячам культури, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

При цьому, кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде з примусу, зазначила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.

Також, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

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