Глава Нацполіції розповів, чи потрібно мобілізувати поліцейських в ЗСУ

За словами генерала Івана Виговського, всі поліцейські, які бажали піти на фронт, стали бійцями штурмової бригади "Лють".

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Чи мобілізуватимуть поліцейських до ЗСУ: генерал Виговський дав коментар / колаж Главред, фото УНІАН та Нацполіція

Якщо до лав ЗСУ буде мобілізовано безліч поліцейських, то в країні зміниться не в кращу сторону ситуація зі злочинністю. Про це заявив керівник відомства Іван Виговський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо ми мобілізуємо ще поліцейських, у нас виникне проблема з комплектацією - і це може позначитися на криміногенній ситуації. До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. У 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість попадання ухильників, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей", ‒ сказав він.

За його словами, всі поліцейські, які палали бажанням піти на фронт, стали бійцями штурмової бригади "Лють".

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"Також грає роль вік. У нас 60% - це молоді люди від 18 до 25 років. У "Люті" також у нас в основному молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі. У бригаді близько 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення. Звичайно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переведення в Збройні сили України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли в штурмову бригаду "Лють", ‒ сказав він.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, в новому і гучному законопроєкті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухилянтів до бази боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

Також в Україні можуть ухвалити рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Крім іншого, в Україні схвалили законопроєкт № 10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

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