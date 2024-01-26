'Не витягуємо без жінок': депутатка закликала мобілізувати жінок до армії

Конституційний обов'язок захищати державу не обмежений тільки чоловіками, але й стосується жінок.

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Народний депутат підтримала мобілізацію жінок / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, УНІАН

Жінок слід мобілізувати для потреб оборони держави, якщо це буде необхідно. Конституція України передбачає участь всіх громадян у захисті державності, а не лише чоловіків. Про це заявила депутатка від партії "Голос" Інна Совсун в інтерв'ю Еммі Антонюк.

"Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх", - зазначила депутатка.

Совсун наголосила, якщо ситуація вимагатиме мобілізації жінок для потреб оборони країни і не буде альтернативних варіантів, то це, за словами депутатки, буде виправданим кроком.

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"Якщо ми кажемо, що без цього не витягуємо - немає картини, де ми витягуємо без жінок... І з точки зору забезпечення справедливості. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави й у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", - додала вона.

Депутатка також зауважила, що в Україні вже є багато жінок, які служать в армії. Совсун також наголосила, що служба в армії не обов'язково пов'язана з безпосереднім боєм, а може включати різні посади в тилу, які могли б обіймати жінки.

Мобілізація жінок в Україні

Нагадаємо, кілька нардепів у Верховній Раді України розпочали обговорення можливості призову жінок на військову службу. Мар'яна Безугла та Інна Совсун висловили свою підтримку ідеї мобілізації жінок, якщо це буде необхідно для оборони країни.

Також президент Володимир Зеленський відмовився підписати законопроект щодо обов'язкової мобілізації жінок. Однак заявив, що може погодитися зі зниженням вікового "порогу" під час призову чоловіків до 25 років, якщо будуть представлені вагомі аргументи.

Як повідомляв Главред народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла оприлюднила деталі законопроєкту щодо рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. В ньому передбачено військовий облік та військову службу для жінок, включаючи базову загальновійськову підготовку. У час воєнного стану жінки можуть бути залучені до військової служби, але на бойові посади - тільки за добровільною згодою.

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