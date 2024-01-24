"18-річні - найкращі воїни": генерал вимагає знизити призовний вік до мінімуму

Генерал Сергій Кривонос заявив, що 40-річні чоловіки не будуть настільки витривалими, як воїни 18-25 років.

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Сергій Кривонос хоче відправляти на фронт 18-річних / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

В Україні хочуть знизити призовний вік до мінімуму. Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що потрібно відправляти на фронт 18-річних. Він вважає це "найкращим віком" для війни.

Кривонос заявив, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити рішення про зниження призовного віку. Він називає найкращими воїнами бійців від 18-ти до 25-ти років. Також генерал-майор додав, що все населення має бути готове йти і захищати країну.

"Треба реально дивитися на ці речі, якщо ми хочемо вижити як держава. Ми змушені будемо це робити", - сказав Кривонос. відео дня

Водночас він додав, що зараз на фронті середній вік українських військових становить 38-50 років. Ці військові не можуть так переносити фізичні навантаження, як вдасться 25-річним.

Законопроєкт про мобілізацію

Раніше у ВР розповіли про можливі зміни в законопроєкті про мобілізацію. З проекту закону можуть виключити пункти про відправку повісток по електронній пошті і відстрочення нардепам, кажуть в комітеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду. ВР повертає законопроєкт уряду, щоб його допрацювали. Також Кабміну передадуть пропозиції, напрацьовані на комітеті і в робочих групах.

Як раніше повідомлялося, у ВР сказали, чому законопроєкт про мобілізацію повернули уряду. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення повернути законопроєкт про мобілізацію Кабінету міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду і військового керівництва.

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