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Новий наступ РФ: де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ - NYT

Анна Косик
28 жовтня 2024, 19:04оновлено 28 жовтня, 19:48
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Українські сили вже готуються до "неминучого" нападу іноземних військ.
Новий наступ РФ: де можливе залучення військ КНДР у боях проти ЗСУ - NYT
ЗСУ попередили, що новий наступ РФ може розпочати з дня на день / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Росія хоче розгорнути сили КНДР на Курщині, щоб повернути свою територію
  • ЗСУ проводять підготовку до боїв з солдатами з КНДР

Північна Корея готується розгорнути 10 тисяч військових для залучення до боїв на фронті зі сторони країни-агресора Росії. Експерти вважають, що це замале угруповання для впливу на загальний стан справ в армії РФ по усьому фронту, однак достатньо, щоб відбити Курщину.

Про це йдеться у статті The New York Times. Саме тому, найімовірніше, Курський напрямок стане першим, де з'являться північнокорейські солдати разом з окупантами.

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"Оскільки їхня кількість зростатиме, я очікую, що їхній вплив буде помітний в прогресі стійкої російської контратаки", - припустив колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві Джон Форман.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Однак аналітики та експерти досі розходяться у думках щодо того, як саме РФ використає війська КНДР на Курщині - солдатів використовуватимуть для прямих атак, чи охорони районів поза зоною бойових дій.

В будь-якому випадку ворог намагатиметься реалізувати на Курщині тактику із наступу за рахунок чисельної переваги особового складу за артилерійської підтримки.

До цього вже готуються і українські військові, які виконують бойові завдання у Курській області. Один із них повідомив, що його бригаду попередили про атаку найближчим часом, навіть, ймовірно, найближчими днями.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Перекидання військ КНДР в Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що північнокорейські військові можуть з'явитися на фронті впродовж кількох днів.

Раніше в ЦПД заявили, що північнокорейські військові, які воюватимуть на боці країни-агресорки Росії, можуть стати серйозною загрозою для України. Зараз вони недосвідчені, проте вони вчитимуться у російських окупантів та здобуватимуть досвід на фронті.

Напередодні у Головному управлінні розвідки розповіли, що насправді РФ вже везе на фронт найманців з КНДР. Це намагаються приховати, тому везуть корейців у вантажівках з цивільними номерами.

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