"За 3-6 місяців військові КНДР будуть обкатані в бою": в ЦПД заявили про серйозну загрозу

Близько 12 тисяч військових з КНДР, з яких 1500 спецназівців, будуть вчитися у росіян і здобувати досвід у бою. Це загроза, яку потрібно розуміти.

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За 3-6 місяців військові КНДР будуть обкатані в бою, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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12 тисяч військових КНДР будуть вчитися в армії РФ і здобувати досвід у бою

Через 3-6 місяців вони будуть обкатані в боях

Північнокорейські військові на боці РФ можуть стати серйозною загрозою для України у війні

Північнокорейські військові, які воюватимуть на боці країни-агресорки Росії, можуть стати серйозною загрозою для України. Зараз вони недосвідчені, проте вони вчитимуться у російських окупантів та здобуватимуть досвід на фронті.

Через 3-6 місяців північнокорейські військові на боці РФ будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії у майбутньому може напасти Росія, підсилена солдатами Північної Кореї. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

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"WSJ повідомляє про те, що кндр відправила до рф "молодих та непідготовлених солдатів". Звісно, що військові кндр не можуть в принципі бути підготовлені до ведення сучасної війни. Скажу більше, навіть деякі військові НАТО не були б підготовлені одразу до такої війни, як у нас з рф. Бо ніхто раніше так не воював. Але це не означає, що близько 12 тисяч вояків кндр, з яких 1500 спецназівців, не будуть вчитися у росіян", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що північнокорейські військові для цього і прибули в Росію, щоб здобувати досвід в бою на Курщині і допомагати армії РФ.

"Безумовно, що на Заході є зацікавлені в тому, аби применшити ситуацію, щоб нічого самим не робити. Втім, це хибний шлях. За 3-6 місяців військові кндр, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть обкатані в бою. І це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО. Бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти росія, посилена "бурятами з кндр"", – зазначив Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Що відомо про армію Північної Кореї/ Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні – останні новини

У NYT зазначали, що КНДР перекидає елітні війська на Курщину – до 28 жовтня зберуть 5 тисяч солдатів. Північнокорейські солдати ще не вступили в бій, поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, коли війська КНДР з'являться на фронті. Кремль налаштований на продовження агресії проти України, тому РФ все більше залучає Північну Корею, сказав президент.

Також у ГУР сказали, як РФ приховує переміщення корейців. РФ вже везе на фронт найманців з КНДР. Це намагаються приховати, тому везуть корейців у вантажівках з цивільними номерами, зазначили в ГУР.

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