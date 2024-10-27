Набивають КамАЗи і везуть на фронт: як РФ приховує переміщення корейців - ГУР

Росіяни везуть північнокорейських військових на фронт в Україну без бойових розпоряджень.

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Північнокорейських військових везуть на фронт у КамАЗах на цивільних номерах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Корейців везуть на фронт в Україну

Росіяни намагаються приховати перевезення найманців

РФ вже везе на фронт найманців з КНДР. Це намагаються приховати, тому везуть корейців у вантажівках з цивільними номерами. Про це повідомляє ГУР, якому вдалося перехопити розмову росіян. Відео вже розлетілося в Мережі.

Про це стало відомо завдяки одній ситуації на трасі Курськ - Воронеж. Російські поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами і виявилось, що вона повністю набита корейцями. При цьому у водія не було жодного бойового розпорядження.

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"У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про те, як везуть північнокорейських військових на фронт:

Північнокорейських військових везуть на фронт у КамАЗах на цивільних номерах / фото: скріншот

Війська КНДР в Україні - головне

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з попередніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

У четвер, 24 жовтня, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.

На зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

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