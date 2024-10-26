'Україна мусить воювати проти КНДР': Зеленський сказав, коли війська з'являться на фронті

Кремль налаштований на продовження агресії проти України, тому РФ все більше залучає Північну Корею, сказав президент.

https://glavred.net/ukraine/voyska-kndr-uzhe-na-dnyah-mogut-poyavitsya-na-pole-boya-protiv-ukrainy-zelenskiy-10608788.html Посилання скопійоване

Москва налаштована на продовження агресії проти України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, www.kcna.kp

Головне з заяви Зеленського:

Росія налаштована на продовження агресії проти України

Солдати КНДР вже днями можуть бути на полі бою

Зупинити розгортання війни можуть кроки, які прописані в плані перемоги

Україна змушена боротися не лише з Росією, а й з Північною Кореєю в Європі. Північнокорейські військові можуть з'явитися на фронті впродовж кількох днів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, в Москві налаштовані на продовження агресії і не мають наміру змінювати свої цілі. Для досягнення цього ворог намагається збільшити своє оборонне виробництво, обходячи санкції, і залучає до співпраці Північну Корею.

відео дня

"В Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть... І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор", - наголосив Зеленський.

Як світ може зупинити розгортання війни

Президент закликав світ діяти, щоб зупинити розгортання війни. За його словами, потрібно вживати "конкретні кроки", оскільки "абстракцій та слів замало". Глава держави нагадав, що Україна презентувала свій План перемоги, який містить необхідні кроки для тиску на Росію та запобігання її агресії.

"Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - зазначив він.

Зеленський також додав, що кожен втрачений день без рішень з боку партнерів обертається для України новими втратами через російські обстріли. Президент повідомив, що наступного тижня відбудеться активна робота з міжнародними партнерами задля посилення підтримки ЗСУ.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - сказав президент.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, до 28 жовтня Росія планує перекинути близько 5 тисяч елітних північнокорейських військових до Курської області, пише The New York Times із посиланням на українських та американських чиновників. Перші підрозділи з КНДР прибули 23 жовтня та продовжують прибувати щодня великими транспортними літаками.

Також Північна Корея готується відправити другу групу з 10 000 солдатів до Росії, де їх навчать і перекинуть на фронт в Україні. Кремль планує забезпечити військових КНДР озброєнням і посвідченнями, щоб вони виглядали як російські громадяни зі сходу країни.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, перших північнокорейських солдатів можуть залучити до бойових дій вже 27-28 жовтня.

Як повідомляв Главред, у КНДР вважають, що відправка північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України відповідає міжнародному праву. Водночас офіційно перекидання військ не підтверджують.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред