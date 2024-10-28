Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Відчай Путіна росте": генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну

Руслана Заклінська
28 жовтня 2024, 14:11оновлено 28 жовтня, 14:54
189
НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити співпрацю та залучення північнокорейських військ у війну проти України.
'Відчай Путіна росте': генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну
Генсек НАТО підтвердив присутність військових з КНДР у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот, kcna.kp

Головне із заяви:

  • Військові з КНДР вже задіяні на Курщині

  • Росія та КНДР мають "негайно припинити ці дії"

    відео дня

  • НАТО продовжить підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Підрозділи з КНДР наразі розгорнуті у Курській області Росії. Про це він сказав на брифінгу 28 жовтня.

"Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", - сказав Рютте.

Генсек НАТО закликав Росію та КНДР "негайно припинити ці дії" й підкреслив, що подальше посилення військової співпраці між цими державами є серйозною загрозою для глобальної безпеки. За його словами, тісна взаємодія Москви і Пхеньяна створює ризики як для євроатлантичної, так і для індо-тихоокеанської стабільності.

"Це підриває мир на Корейському півострові та підживлює російську війну проти України. Пхеньян вже поставив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій. Це підкреслює важливість того, щоб демократії стояли разом, відстоюючи наші цінності і протистоячи спільним викликам безпеки", - зазначив він.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Крім того, Рютте наголосив, що розгортання північнокорейських військ у Курській області є свідченням "зростаючого відчаю" лідера Росії Володимира Путіна.

"Понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", - заявив генсек.

Також Марк Рютте повідомив, що пізніше у понеділок планує обговорити цю ситуацію з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Дивіться відео заяви генсека НАТО Марка Рютте:

'Відчай Путіна росте': генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну
Заява генсека НАТО / Фото: скріншот

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, перші підрозділи солдатів з КНДР прибули до Росії 23 жовтня та продовжують прибувати щодня. До 28 жовтня Росія планувала перекинути близько 5 тисяч елітних військових з Північної Кореї до Курської області, пише The New York Times

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змушена боротися не лише з Росією, а й із залученими до війни північнокорейськими військовими, які можуть з’явитися на фронті вже незабаром. За його словами, Москва не має наміру зупиняти агресію, обходить санкції та збільшує виробництво озброєння, співпрацюючи з Північною Кореєю.

Як повідомляв Главред, північнокорейські військові, відправлені до Росії, можуть стати загрозою для України, адже, здобувши досвід у бою, вони посилять армію РФ. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, через 3-6 місяців ці солдати набудуть навичок, які можуть використовувати проти України, а згодом і для потенційних атак на країни Балтії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Марк Рютте КНДР війна Росії та України війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT

Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT

14:17Україна
"Відчай Путіна росте": генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну

"Відчай Путіна росте": генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну

14:11Україна
"Грузія перетвориться на Білорусь": колишній мер Тбілісі видав заяву про вибори

"Грузія перетвориться на Білорусь": колишній мер Тбілісі видав заяву про вибори

14:10Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Популярний шоумен готується стати батьком

Популярний шоумен готується стати батьком

Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

Останні новини

14:57

Лише геній знайде 3 відмінності між метеликами за 16 секунд: непроста загадка

14:35

Зірка "Реваншу" напередодні прем'єри розповіла про тата-військового та вірність

14:26

І в театр, і за стіл в хутряній шапці: чому в СРСР жінки не знімали головний убір

14:17

Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT

14:11

"Відчай Путіна росте": генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війнуВідео

Реформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатамиРеформа МСЕК. Як зміниться система і що буде з виплатами
14:10

"Грузія перетвориться на Білорусь": колишній мер Тбілісі видав заяву про вибори

13:59

Троянди дадуть пишний цвіт навесні: які прості дії потрібно виконати до морозів

13:36

РФ кидає поранених в наступ на Сході: окупанти відмовляються йти в бій - ГУР

13:32

"За 3-6 місяців військові КНДР будуть обкатані в бою": в ЦПД заявили про серйозну загрозу

Реклама
13:14

Як очистити душову кабіну до блиску без зусиль: 4 геніальних і простих способи

12:58

Місячний календар на листопад 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:43

"Зав'язалася симпатія": зрадниця Лорак розповіла про стосунки з Кіркоровим

12:26

Церковний календар на листопад 2024: дати всіх свят

12:24

"Це сюр": Зеленський жорстко відреагував на візит генсека ООН до Росії

12:19

Коли в Україні сильно похолодає: синоптикиня назвала точну дату

12:10

Уперше за 6 років: принц Вільям публічно заговорив про принца Гаррі

12:09

Гороскоп на завтра 29 жовтня: Левам - багато грошей, Скорпіонам - великий стрес

11:59

Зірка серіалу "Свати" помер у лікарні - причина

11:42

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні: на який період

11:35

Хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК: у МОЗ підписали наказ

Реклама
11:33

Росія атакувала Україну 100 дронами: скільки збила ППО

11:18

"Будуть важкі битви": військовий попередив про плани армії РФ на зиму

11:01

Китайський гороскоп на завтра 29 жовтня: Кроликам - драми і жертва, Свиням - образи

10:52

Зеленський зробив заяву про переговори з Росією та завершення війни: що відомо

10:42

РФ готує новий плацдарм на Харківщині: в ЗСУ назвали цілі ворога

10:35

РФ може захопити Курахове: у Defense Express заявили про інший рубіж оборони ЗСУ

10:07

У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти в паніці скаржаться на атаку

10:00

У двох областях України ввели аварійні відключення світла - Укренерго

09:55

Китайський гороскоп на листопад 2024: Змії - труднощі, Кроликам - вигода

09:45

Путініст Пригожин раптово став на бік Алли Пугачової - деталі

09:45

Дуда видав заяву про територіальні поступки України на користь РФ

09:33

Спалахнула масштабна пожежа: БпЛА атакували кілька спиртзаводів у РФВідео

09:32

Перспективи закінчення російсько-української війниПогляд

09:27

Гороскоп на листопад 2024: Раки знайдуть щастя, Скорпіони - розбагатіють

09:02

"Фінансування ЗСУ": у РФ викрили позицію братів Меладзе і хочуть покарати

08:40

Путін різко змінив план ведення війни: в ISW розкрили серйозні проблеми в РФ

08:34

РФ окупувала важливе місто на Донеччині: у DeepState розповіли, де просунувся ворог

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Зрадниця Ані Лорак зірвалася на сцені та зганьбилася на всю РФ - що сталося

07:50

ЗСУ успішно просунулись під Суджею, але можуть втратити Селидове - ISW

Реклама
06:32

РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завалиФото

06:26

Банально пережити Росію як імперіюПогляд

04:00

Загадка для більшості: що означає символ "євро"

02:40

Невгамовна свекруха: Вікторія Бекхем гострить зуба на пасію молодшого сина - ЗМІ

02:23

Росіяни вже в центрі Селидового, ворог зайшов ще в один населений пункт - DeepState

02:07

Гроші прийдуть, звідки не чекали: три знаки Зодіаку, яким пощастить у листопаді

01:30

Автомобілістам "намотати на вус": які помилки вбивають коробку передач

27 жовтня, неділя
23:32

"Я шалено в неї закоханий": відомий актор зізнався Памелі Андерсон у почуттях

23:19

У Києві лунають вибухи: Україна під атакою ШахедівВідео

22:39

Ворог вклинився в оборону ЗСУ, що відбувається на півдні - Сили оборони

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти