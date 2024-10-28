'Відчай Путіна росте': генсек НАТО зробив заяву про вступ КНДР у війну

НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити співпрацю та залучення північнокорейських військ у війну проти України.

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Генсек НАТО підтвердив присутність військових з КНДР у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот, kcna.kp

Головне із заяви:

Військові з КНДР вже задіяні на Курщині

Росія та КНДР мають "негайно припинити ці дії" відео дня

НАТО продовжить підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії. Підрозділи з КНДР наразі розгорнуті у Курській області Росії. Про це він сказав на брифінгу 28 жовтня.

"Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські військові були відправлені у Росію і північнокорейські підрозділи задіяні у Курській області… Це значна ескалація в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Це ще одне порушення Резолюції Радбезу ООН. По-третє, це небезпечне розширення війни РФ", - сказав Рютте.

Генсек НАТО закликав Росію та КНДР "негайно припинити ці дії" й підкреслив, що подальше посилення військової співпраці між цими державами є серйозною загрозою для глобальної безпеки. За його словами, тісна взаємодія Москви і Пхеньяна створює ризики як для євроатлантичної, так і для індо-тихоокеанської стабільності.

"Це підриває мир на Корейському півострові та підживлює російську війну проти України. Пхеньян вже поставив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій. Це підкреслює важливість того, щоб демократії стояли разом, відстоюючи наші цінності і протистоячи спільним викликам безпеки", - зазначив він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Крім того, Рютте наголосив, що розгортання північнокорейських військ у Курській області є свідченням "зростаючого відчаю" лідера Росії Володимира Путіна.

"Понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна, і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону… Союзники у НАТО продовжать підтримувати вільну й незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека", - заявив генсек.

Також Марк Рютте повідомив, що пізніше у понеділок планує обговорити цю ситуацію з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Дивіться відео заяви генсека НАТО Марка Рютте:

Заява генсека НАТО / Фото: скріншот

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, перші підрозділи солдатів з КНДР прибули до Росії 23 жовтня та продовжують прибувати щодня. До 28 жовтня Росія планувала перекинути близько 5 тисяч елітних військових з Північної Кореї до Курської області, пише The New York Times

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змушена боротися не лише з Росією, а й із залученими до війни північнокорейськими військовими, які можуть з’явитися на фронті вже незабаром. За його словами, Москва не має наміру зупиняти агресію, обходить санкції та збільшує виробництво озброєння, співпрацюючи з Північною Кореєю.

Як повідомляв Главред, північнокорейські військові, відправлені до Росії, можуть стати загрозою для України, адже, здобувши досвід у бою, вони посилять армію РФ. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, через 3-6 місяців ці солдати набудуть навичок, які можуть використовувати проти України, а згодом і для потенційних атак на країни Балтії.

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