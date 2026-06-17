У Сумах прогриміла серія вибухів: під ударом був термінал Нової пошти

Ворог вдруге за день атакував місто ударними дронами. Над містом піднявся чорний дим.

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РФ вдарила по Новій пошті в Сумах / Колаж: Главред, фото: Нова пошта, Главред

Що відомо:

РФ атакувала Суми ударними дронами

Під атакою опинився сортувальний термінал Нової пошти

Російські окупанти вдарили дронами по сортувальному хабу Нової пошти у Сумах. Термінал був під атакою двох "Шахедів". Це підтвердили у компанії.

Внаслідок влучання здійнялась пожежа. Її ліквідували сили ДСНС.

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На щастя, ніхто з працівників не постраждав.

"Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, на території терміналу було понад 13 тисяч відправлень, пише ТСН. Загальна оголошена вартість складає більш ніж 42 мільйона гривень.

Відомо, що вдень 17 червня у Сумах прогриміла нова серія вибухів. Місто знову опинилось під атакою ударних дронів. Після вибухів над Сумами піднявся стовп чорного диму.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про масштабну атаку РФ на Запоріжжя, унаслідок якої загинуло двоє людей. Також відомо про велику кількість поранених, серед яких діти. Ціллю атаки ворога влучив у спальний район міста.

Крім того, у ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки ворожих ударів.

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