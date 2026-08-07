Працівники пошти вигнали собаку на 37-градусну спеку: у компанії відреагували

Собака хотів охолодитися у спекотний день, натомість з ним погано вчинили.

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Собаку виганяли у розпал спеки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Працівники "Нової пошти" вигнали шваброю собаку з відділення

У компанії заявили про звільнення учасників інциденту

"Нова пошта" хоче знайти собаку, щоб відправити на огляд

У соцмережах завірусилося відео, як працівники "Нової пошти" виганяли шваброю на вулицю у спеку +37 градусів безпритульну собаку. Про інцидент у Threads повідомила no.pain.no.jaane.

Авторка допису стверджує, що чоловіки, які виганяли собаку, робили це нібито заради розваги, замість того, щоб навпаки допомогти тварині і дати їй води.

відео дня

На відео видно, як один із чоловіків шваброю випихав собаку з території відділення. Зрештою інший працівник переніс її на асфальт.

Допис очевидиці інциденту про жорстокість до собаки / фото: скріншот

Реакція українців в Threads

Українці активно прокоментували допис. Вони зазначили, що собака схожий на породистого, тож не виключено, що він просто загубився і шукав порятунку від спеки у тіні на відділенні "Нової пошти".

Коментарі в Threads / фото: скріншот

Люди обурилися діями чоловіків, адже собака прийшов по порятунок, йому могли налити води і дати час, щоб охолодитися. Натомість причетні до інциденту вчинили жорстоко.

Коментарі в Threads / фото: скріншот

У компанії відреагували на скандальні відео

У Facebook "Нова пошта" заявили, що компанія категорично не толерує жорстокість чи зневажливе ставлення до тварин. Тому наразі завершується внутрішнє розслідування і ухвалене рішення припинити співпрацю з працівниками, які знущалися з тварини.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео, як працівники пошти виганяли собаку:

"Крім того, наша команда на місці активно розшукує собаку. Як тільки ми її знайдемо, компанія одразу направить тваринку до ветеринарної клініки у місті Глеваха. Нова пошта бере на себе організацію та оплату комплексного обстеження і, за необхідності, лікування. Ми обов’язково повідомимо про стан песика, щойно він буде під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що будуть проведені додаткові роз’яснення для всієї команди мережі щодо того, як екологічно діяти в подібних ситуаціях.

Коментар "Нової пошти" / фото: скріншот

В Україні небайдужі люди рятують собак від спеки

Поки одні люди вирішили виганяти собаку шваброю під пекуче сонце, інші намагаються врятувати безпритульних тварин від спекотної погоди. У Threads illichova_inna опублікувала відео, яке розчулило до сліз багатьох українців.

Дівчина стала свідком того, як працівниця АЗС з любов'ю обприскувала собаку водою у спекотний день.

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Про джерело: "Нова пошта" "Нова пошта" - українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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