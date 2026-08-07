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Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Юрій Берендій
7 серпня 2026, 22:36
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Після скандалу тварину знайшли, прихистили та готують до нового життя у родині.
Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним
Песика з Нової пошти знайшли - чим завершилася гучна історія / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Собаку, якого вигнали з відділення, знайшли
  • Пес уже в безпеці та готується до огляду
  • Після лікування він житиме у новій родині

Песика, якого працівники відділення "Нової пошти" у Глухові вигнали на спеку шваброю, вдалося знайти. Після хвилі обурення у соцмережах компанія повідомила, що тварина вже перебуває у безпеці, а найближчим часом пройде ветеринарний огляд і вирушить до нової родини.

Де зараз песик, якого вигнали з відділення Нової пошти

У пресслужбі "Нової пошти" розповіли, що собаку вже знайшли, забезпечили всім необхідним та тимчасово прихистили. Найближчими днями песика оглянуть ветеринари, після чого він переїде до постійних господарів.

відео дня

"Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика! Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника. Завтра відвеземо його до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього песик поїде до своєї нової люблячої родини. Дякуємо за вашу небайдужість. Триматимемо вас у курсі!", - повідомили у пресслужбі компанії.

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним
/ Фото: "Нова пошта"/Facebook

Що цьому передувало

Цьому повідомленню передував гучний скандал, який спалахнув після появи відео із Глухова. На записі, оприлюдненому користувачами Threads, видно, як троє чоловіків виганяють безпритульного собаку з приміщення відділення. Тварина не проявляла агресії - вона просто лежала у затінку, рятуючись від 37-градусної спеки.

На кадрах один із чоловіків кілька метрів штовхає собаку шваброю, а ще один працівник у формі "Нової пошти" допомагає виганяти її руками. Відео швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю критики на адресу компанії.

Як відреагувала Нова пошта після скандалу

Після розголосу керівництво компанії провело внутрішню перевірку обставин інциденту. У "Новій пошті" наголосили, що така поведінка працівників не відповідає принципам компанії, яка позиціонує свої відділення як pet-friendly простір.

"Така поведінка суперечить нашим цінностям. За результатами внутрішнього розслідування причетних працівників звільнено", - заявили у компанії.

Також у "Новій пошті" повідомили, що для співробітників проведуть додаткові роз'яснення щодо поводження з тваринами у подібних ситуаціях, аби запобігти повторенню таких випадків.

На цьому історія не завершилася. Після пошуків тварини компанія підтвердила, що пес уже не залишиться безпритульним. Усі витрати на ветеринарне обстеження, лікування та необхідні щеплення бере на себе "Нова пошта".

Раніше співзасновниця компанії Інна Поперешнюк повідомила, що один зі співробітників вирішив подарувати собаці дім.

"На вулицю собака вже не повернеться - один зі співробітників компанії готовий забрати тварину у свою родину", - зазначила Інна Поперешнюк.

Порятунок тварин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про те, що собаку Джессі, який втратив господаря під час обстрілу Києва, прихистили.Собака перебуватиме під опікою рятувальників у безпеці і спокої та пройде обстеження.

Центр порятунку диких тварин повідомив про стан лікування оленя Бориса після травм і реабілітації. Волонтери центру зазначили, що Борис зробив перші кроки і поступово відновлює рухливість травмованої кінцівки. Бориса перевели у відкритий вольєр, де він може вільно гуляти під сонцем, і за словами рятувальників почав спиратися на травмовану ногу після тривалого лікування.

ДСНС Київщини розповіли про випадок, коли чоловік знайшов собаку Сіму після вибухів і атак. Собака була вкрита кіптявою, оглушена вибухами і знайдена надвечір живою, її господар підтвердив повернення додому того ж дня.

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Про джерело: "Нова пошта"

"Нова пошта" - українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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