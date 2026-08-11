Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб Wildberries

Коротко:
- У Новоусманському районі РФ горить склад Wildberries
- Місцеві жителі повідомляли про вибухи в ніч на 11 серпня
- Компанія підтвердила евакуацію співробітників
У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Про це повідомляє проект Astra з посиланням на джерело.
Мешканці Воронежа та області повідомляли про вибухи та атаку на склад Wildberries близько третьої години ночі.
Згідно з аналізом Astra та кадрами очевидців, загорілася територія логістичного комплексу Wildberries за адресою: Воронезька область, Новоусманський район, с. Олександрівка. Над населеним пунктом з’явилися сяйво та дим.
У пресслужбі компанії раніше офіційно підтвердили евакуацію співробітників WB у регіоні.
Обставини, що призвели до загоряння, офіційно не підтверджували.
Тим часом моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабне горіння.
Дивіться відео - У Воронезькій області горить склад Wildberries:
Що відомо про склад Wildberries у Воронезькій області?
Згідно з відкритими даними, логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка Новоусманського району був повністю відкритий у листопаді 2025 року.
За даними Агентства з залучення інвестицій Воронезької області, площа складського комплексу становить 152,9 тис. кв. м, обсяг зберігання - понад 90 млн товарних позицій.
У будівництво об’єкта РВБ (об’єднана компанія Wildberries & Russ) інвестувала близько 11 млрд рублів.
Оновлено. У компанії Fire Point заявили, що Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронежі українськими БПЛА FP-1.
Логістичний комплекс Wildberries - один із найбільших об’єктів компанії в регіоні. Його площа становить близько 156 000 м², а місткість - понад 90 млн одиниць товарів. Через хаб проходить до 1,8 млн товарів на день.
Атаки на Wildberries - новини
Як писав Главред, 7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.
У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.
У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.
У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.
30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.
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Про джерело: Astra
Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.
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