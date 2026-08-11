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Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб Wildberries

Анна Ярославська
11 серпня 2026, 06:55оновлено 11 серпня, 08:43
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Компанія підтвердила евакуацію співробітників, обставини загоряння офіційно не повідомляються.
Wildberries у Воронежі
Пожежа на складі Wildberries - у Воронезькій області горить логістичний хаб / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Новоусманському районі РФ горить склад Wildberries
  • Місцеві жителі повідомляли про вибухи в ніч на 11 серпня
  • Компанія підтвердила евакуацію співробітників

У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Про це повідомляє проект Astra з посиланням на джерело.

Мешканці Воронежа та області повідомляли про вибухи та атаку на склад Wildberries близько третьої години ночі.

відео дня

Згідно з аналізом Astra та кадрами очевидців, загорілася територія логістичного комплексу Wildberries за адресою: Воронезька область, Новоусманський район, с. Олександрівка. Над населеним пунктом з’явилися сяйво та дим.

Пожежа в логістичному комплексі Wildberries поблизу Воронежа
Пожежа в логістичному комплексі Wildberries під Воронежем / Фото: t.me/exilenova_plus

У пресслужбі компанії раніше офіційно підтвердили евакуацію співробітників WB у регіоні.

Обставини, що призвели до загоряння, офіційно не підтверджували.

Тим часом моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабне горіння.

Дивіться відео - У Воронезькій області горить склад Wildberries:

Знімок екрана

Що відомо про склад Wildberries у Воронезькій області?

Згідно з відкритими даними, логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка Новоусманського району був повністю відкритий у листопаді 2025 року.

За даними Агентства з залучення інвестицій Воронезької області, площа складського комплексу становить 152,9 тис. кв. м, обсяг зберігання - понад 90 млн товарних позицій.

У будівництво об’єкта РВБ (об’єднана компанія Wildberries & Russ) інвестувала близько 11 млрд рублів.

Оновлено. У компанії Fire Point заявили, що Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронежі українськими БПЛА FP-1.

Логістичний комплекс Wildberries - один із найбільших об’єктів компанії в регіоні. Його площа становить близько 156 000 м², а місткість - понад 90 млн одиниць товарів. Через хаб проходить до 1,8 млн товарів на день.

Атаки на Wildberries - новини

Як писав Главред, 7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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