Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

Руслана Заклінська
7 липня 2026, 09:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Моніторингові канали попереджають про ймовірність удару по відділеннях "Нової пошти".
РФ вдарила по 'Новій пошті' в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста
РФ запланувала удар по сортувальним терміналам "Нової пошти" / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скріншот з відео

Головне:

  • "Шахед" влучив у логістичний об'єкт у Кривому Розі
  • Пожежу локалізували, постраждалих не виявлено
  • РФ може атакувати термінали "Нової пошти" у Кропивницькому та Полтаві

У ніч проти 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Ворожий дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, під ранок окупанти завдали удару реактивним "Шахедом" по цивільному об'єкту логістичної компанії. Після влучання на місці спалахнула велика пожежа, до ліквідації якої оперативно залучили всі екстрені служби.

відео дня

Із фото та відео, оприлюднених у мережі, видно, що у Кривому Розі постраждав термінал "Нової пошти".

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Попри значну площу займання, о 06:25 пожежу локалізували. Водночас роботи з її повної ліквідації тривають. До гасіння залучено 11 розрахунків ДСНС.

На терміналі "Нової пошти" спалахнула пожежа - відео:

"Попередньо – без постраждалих, але точно можна буде сказати лише після ліквідації наслідків",- розповів Вілкул.

Попри нічну атаку, у Кривому Розі всі комунальні служби, громадський транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Моніторинговий канал "єРадар" попередив про підготовку Росією удару по сортувальних терміналах "Нової пошти" у Кропивницькому та Полтаві. Мешканцям цих міст радять бути обережними, перебуваючи у відділеннях компанії.

Коли можлива нова ракетна атака - прогноз експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ризик повторення масованих ракетних ударів Росії по Україні, зокрема по Києву, найближчим часом залишається досить високим. За словами експерта, навіть якщо нещодавня атака могла використати значну частину місячного виробництва російських ракет, це не означає, що окупанти вичерпали свої запаси.

РФ вдарила по 'Новій пошті' в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста
Іскандер / Інфографіка: Главред

Жданов зазначив, що, за даними української розвідки, Росія може мати до тисячі ракет різних типів. Найбільшу частку цього арсеналу, за його словами, становлять ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Експерт не виключив, що нова хвиля масованих ударів може відбутися вже найближчими днями.

"Ми знаємо, що, як повідомляла наша розвідка, у них є до тисячі ракет різних типів. І найбільшу кількість серед цих ракет становлять саме "Іскандери", - підсумував співрозмовник.

Удар по Київській області 6 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та області. Окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер", "Циркон" і комплекси С-400, випустивши їх по місту та передмістю за короткий проміжок часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули 22 людини, ще майже 90 дістали поранення. За його словами, основною ціллю російського удару були Київ і Київська область.

Голова Київської ОДА Микола Калашник також повідомив, що у Вишневому триває евакуація мешканців через загрозу повторної детонації. На місці працюють рятувальники та поліцейські, які перевіряють територію.

Читайте також:

Про персону: Олександр Вілкул

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Кривого Рогу Нова пошта війна Росії та України ракетний удар Кривий Ріг
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:36Політика
"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

10:11Україна
РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

09:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знає

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Китайський гороскоп на завтра, 7 липня: Драконам - впертість, Собакам - пауза

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янів

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

Дитяча головоломка із сірниками, яка збиває з пантелику навіть геніїв

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

Останні новини

10:48

Гороскоп на завтра, 8 липня: Дівам - суперечки, Водоліям - радість

10:42

Фантастичний салат з капусти, який готується 5 хвилин - рецепт

10:36

Пік в ескалації відносин між Польщею та Україною ще попереду: Буданов назвав дату

10:11

"Їм нічого не заважає": Буданов оцінив ймовірність нової мобілізації в РФ

09:55

РФ вдарила по "Новій пошті" в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два містаВідео

Коли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку РосіїКоли і якими будуть нові ракетні удари по Україні: Коваленко – про масовану атаку Росії
09:34

Як очистити антипригарне покриття сковороди: простий домашній спосіб

09:31

Путін йде на відчайдушні кроки: ISW розкрив мету Кремля перед самітом НАТО

09:15

"Потрібна максимальна ескалація": Буданов оцінив перспективи завершення війни

08:30

У Європі назвали країну, здатну вплинути на завершення війни в Україні

Реклама
08:14

"Понад 430 дронів": у Москві заявили про масовану атаку на столицю та область

07:07

Серія вибухів у Бєлгороді: у місті спалахнула масштабна пожежа, зникли світло та водаВідео

06:40

Кремль готовий до перемир’я в обмін на вибори президента України — КлімовськийПогляд

05:56

Три знаки зодіаку казково розбагатіють - кому світить фінансовий успіх

05:23

Чому не можна мити м'ясо перед приготуванням: кухар вразив правдою

04:30

Три знаки зодіаку можуть несподівано розбагатіти: кому ось-ось пощастить

04:09

На 200 років старше за Львів: яке село на Заході України стало столицею цілої державиВідео

03:33

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

02:55

Спека не зіпсує врожай огірків: чим підживлювати рослини в липні

02:02

Ті, хто народилися в одному місяці, можуть прожити понад 100 років: вчені здивували відкриттям

00:57

Молода картопля буде як з грядки: секрет тривалого зберігання без паростківВідео

Реклама
00:12

"Серйозна проблема": Коваленко розкрив головну загрозу масових ударів РФ

06 липня, понеділок
23:32

Чи дадуть Україні нову ППО після руйнівних атак Росії: Коваленко розкрив картиФото

23:16

Сотні ракет і дронів: Жданов назвав ймовірні терміни нового удару РФ

22:38

Класти в холодильник у спеку не варто - названо п'ять поширених продуктівВідео

22:20

Спека може "вбити" авто: водіїв закликали терміново перевірити одну детальВідео

22:00

Польща розсекретила дані про допомогу Україні - що передали з 2022 року

21:59

Війна перейшла в нову фазу: Зеленський пояснив, де вирішиться доля України

21:50

"Путін обирає найгірший сценарій": Андрусів - про точку неповернення у війніПогляд

21:41

Як врятувати пересолений суп: популярний лайфхак виявився міфом

21:30

Коли викопувати озимий часник: городник розкрив секрет великого врожаюВідео

21:15

США попередили Україну про нові масовані удари РФ – монітори розповіли, чого чекати

21:09

"Миттєва карма" для РФ: знищено комплекс С-400, який обстрілював КиївВідео

20:42

Ситуація важка, сотні будинків без газу: Зеленський зробив заяву про ВишневеФото

20:21

Більше ніяких розвалених котлет: хитрість, яка врятує вечерю

20:03

Мурахи зникнуть за лічені дні: домашній спосіб, про який мало хто знаєВідео

19:59

Коли відбудеться новий масований удар по Україні – названо дати та сценарій атаки

19:29

Паспортистки міняли літери без дозволу: як СРСР переписував прізвища українцівВідео

19:21

Свобода понад усе — які знаки зодіаку ніколи не планують майбутнє

19:01

Ціною власних життів: екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час відбиття атаки дронів

18:55

"Антиукраїнська істерія": В'ятрович розкрив причини гучного скандалу з Польщею

Реклама
18:45

Перетворяться на кашу: які популярні овочі не можна заморожувати

18:44

"Ракет для "Patriot" немає взагалі": в Міноборони попередили про тривожний сценарійВідео

18:40

Прополювання більше не потрібне: простий фокус швидко позбавить ділянку від бур’янівВідео

18:19

Трамп проведе переговори з Зеленським: у Білому домі розкрили дату та місце

18:05

Ябеда чи навушник: як правильно українською мовою назвати скаржника

18:00

"Те, що називали "проблемами Сенниченка", виявилося хворобою системи": Лямець про зрив великої приватизації

17:59

Трамп розкрив нові деталі переговорів з Путіним і зробив заяву про завершення війни

17:45

"Кому потрібна дружина": Ірина Білик несподівано звернулася до залицяльниківВідео

17:38

Ніяких тарілок у раковині: чому не можна залишати брудний посуд навіть на нічВідео

17:15

Військовий облік 17-річних: що потрібно зробити до 31 липня, щоб не потрапляти до ТЦК

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти