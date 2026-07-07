РФ вдарила по 'Новій пошті' в Кривому Розі: під загрозою атаки ще два міста

Моніторингові канали попереджають про ймовірність удару по відділеннях "Нової пошти".

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РФ запланувала удар по сортувальним терміналам "Нової пошти" / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скріншот з відео

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"Шахед" влучив у логістичний об'єкт у Кривому Розі

Пожежу локалізували, постраждалих не виявлено

РФ може атакувати термінали "Нової пошти" у Кропивницькому та Полтаві

У ніч проти 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Ворожий дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, під ранок окупанти завдали удару реактивним "Шахедом" по цивільному об'єкту логістичної компанії. Після влучання на місці спалахнула велика пожежа, до ліквідації якої оперативно залучили всі екстрені служби.

відео дня

Із фото та відео, оприлюднених у мережі, видно, що у Кривому Розі постраждав термінал "Нової пошти".

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Попри значну площу займання, о 06:25 пожежу локалізували. Водночас роботи з її повної ліквідації тривають. До гасіння залучено 11 розрахунків ДСНС.

На терміналі "Нової пошти" спалахнула пожежа - відео:

"Попередньо – без постраждалих, але точно можна буде сказати лише після ліквідації наслідків",- розповів Вілкул.

Попри нічну атаку, у Кривому Розі всі комунальні служби, громадський транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Моніторинговий канал "єРадар" попередив про підготовку Росією удару по сортувальних терміналах "Нової пошти" у Кропивницькому та Полтаві. Мешканцям цих міст радять бути обережними, перебуваючи у відділеннях компанії.

Коли можлива нова ракетна атака - прогноз експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ризик повторення масованих ракетних ударів Росії по Україні, зокрема по Києву, найближчим часом залишається досить високим. За словами експерта, навіть якщо нещодавня атака могла використати значну частину місячного виробництва російських ракет, це не означає, що окупанти вичерпали свої запаси.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Жданов зазначив, що, за даними української розвідки, Росія може мати до тисячі ракет різних типів. Найбільшу частку цього арсеналу, за його словами, становлять ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Експерт не виключив, що нова хвиля масованих ударів може відбутися вже найближчими днями.

"Ми знаємо, що, як повідомляла наша розвідка, у них є до тисячі ракет різних типів. І найбільшу кількість серед цих ракет становлять саме "Іскандери", - підсумував співрозмовник.

Удар по Київській області 6 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та області. Окупанти застосували балістичні ракети "Іскандер", "Циркон" і комплекси С-400, випустивши їх по місту та передмістю за короткий проміжок часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули 22 людини, ще майже 90 дістали поранення. За його словами, основною ціллю російського удару були Київ і Київська область.

Голова Київської ОДА Микола Калашник також повідомив, що у Вишневому триває евакуація мешканців через загрозу повторної детонації. На місці працюють рятувальники та поліцейські, які перевіряють територію.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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