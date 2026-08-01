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У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

Олексій Тесля
1 серпня 2026, 01:05оновлено 1 серпня, 01:52
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В результаті ворожої атаки було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві.
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Росія завдала удару по терміналу "Нової пошти" / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • РФ зруйнувала сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві
  • "Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам заявлену вартість відправлень

У результаті російської атаки в п'ятницю було зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві, загиблих і постраждалих немає, повідомили в компанії.

"В результаті ворожої атаки зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" в Полтаві. Співробітники перебували в укриттях, загиблих і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, триває ліквідація наслідків. Детальна інформація про пошкоджений вантаж буде встановлена найближчим часом.

У компанії обіцяють компенсувати клієнтам заявлену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному додатку та на сайті Нової пошти", – підкреслили в прес-службі.

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/ Нова пошта

Чому Росія почала застосовувати для ударів по Україні ракети С-400

Росія дедалі частіше використовує для атак на територію України ракети з протиповітряного ракетного комплексу С-400, який спочатку призначався для ураження повітряних цілей. Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

За його словами, застосування цих ракет свідчить про прагнення російського командування зберегти інтенсивність обстрілів, незважаючи на можливий дефіцит інших типів озброєння, зокрема балістичних ракет. Він зазначив, що після випробувань Росія переконалася, що ракети С-400, запущені з Брянської області, здатні досягати Києва.

Експерт також вважає, що у РФ зберігаються певні запаси таких боєприпасів, а їхнє використання може бути пов’язане зі спробою підтримувати високий темп атак і чинити психологічний тиск. Крім того, на його думку, російська сторона розраховує скористатися ситуацією, пов’язаною з можливою нестачею ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot, і уважно стежить за інформаційним простором.

У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками
/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО. Водночас у регіоні відбувався масовий захід із великим скупченням людей - попри те, що в Збройних силах такі зібрання давно заборонені через загрозу атак.

Раніше російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про джерело: "Нова пошта"

"Нова пошта" - українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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