Сім вибухів і пожежа: дрони атакували НПЗ в російському Слов'янську-на-Кубані

В результаті ударів на НПЗ спалахнула пожежа.

Вночі в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи

Загорівся місцевий НПЗ

Було атаковано ще одне підприємство

В ніч на 26 січня дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, в місті чули не менше 5-7 вибухів. В результаті удару загорівся НПЗ.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, які почалися приблизно о 01:30 за київським часом.

Як зазначили в оперштабі Краснодарського краю, фрагменти БПЛА впали на території двох підприємств Слов'янська-на-Кубані, виникли пожежі. Постраждала одна людина.

Жителі повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ.

Крім цього, як заявили в оперативному штабі, уламки безпілотників зафіксували в Сіверському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередач, будівлі шкіл і приватні будинки, вибито вікна.

Атаки по території Росії

Як писав Главред, в ніч на 10 січня під удар потрапила нафтобаза "Жутовська" в Жовтневому районі Волгоградської області РФ. Об'єкт задіяний в забезпеченні паливом підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків в даний час уточнюється.

В ніч на 6 січня Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Метою атаки став 100-й склад боєприпасів і озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ). В результаті удару зафіксована серія вибухів, що тривали впродовж всієї ночі, а місцева влада почала евакуацію в прилеглих населених пунктах.

В ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. В результаті атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни – думка експерта

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що посилення і регулярність масованих ударів по Москві можуть стати фактором, який наблизить завершення війни. За його словами, систематичні атаки на російську столицю та ураження стратегічних об'єктів здатні викликати серйозні проблеми, зокрема дефіцит палива, що створить додатковий тиск на російські еліти.

На думку Туки, в умовах зростання внутрішнього тиску представники еліт можуть почати впливати на президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну. Він зазначив, що удари по ключових об'єктах на території Росії мають не тільки військове та економічне значення, але й потенційний політичний ефект, змушуючи Кремль шукати вихід з війни під тиском власного оточення.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

