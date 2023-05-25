Чоловіків, що незаконно покинули Україну після повернення покарають - голова МВС

Чоловіків, які незаконно перетнули кордон під час війни, чекає покарання. Відповідну заяву в інтерв'ю зробив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Голова МВС Ігор Клименко / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні уряд і Верховна Рада займуться законопроєктом, який передбачає покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна сказав керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, на даний момент законодавством не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконним способом перетнув кордони, а потім повернувся в Україну.

"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", − сказав міністр.

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Як каже Клименко, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради.

"Я думаю, це буде закон", - стверджує міністр.

За словами Клименка, зараз фахівці вивчають міжнародний досвід з цього питання.

"Як поводитися з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє держава, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - підсумував міністр.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Максим Боярчуков пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордон. У переліку "виїзних", зараз знаходяться, зокрема, такі категорії чоловіків: близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС; люди з інвалідністю, які отримали відстрочку від мобілізації або були зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії; які отримали поранення на війні і відправляються на лікування; батьки трьох і більше неповнолітніх дітей; особи, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю; представники деяких професій (члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени і тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші).

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