Вдома на нього чекала наречена: у боях за Україну загинув 20-річний захисник зі Львівщини

Андрій Вакаренко став на захист України у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Там він служив за контрактом до початку повномасштабного вторгнення.

Андрій Вакаренко загинув, захищаючи Україну / Фото drogmedia.net.ua, pixabay.com/

На фронті загинув молодий захисник України з Борислава Андрій Вакаренко. Йому було всього 20 років.

Боєць став на захист України у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Там він служив за контрактом до початку повномасштабного вторгнення. У Вакаренка був позивний - "Студент". Він навчався в Бориславському професійному ліцеї, повідомляє Media Дрогобиччина.

Андрій був заручений зі своєю дівчиною Аліною, яка чекала на його повернення, щоб оформити шлюб.

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Знайомі згадують Героя, як позитивну, добру людину, завжди з посмішкою на обличчі.

Андрій Вакаренко воював у складі 24 ОМБр імені короля Данила / Фото vartonews.com.ua

Побратими кажуть, що "Студент" був відповідальним і мужнім воїном і на нього завжди можна було покластися.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.

Раніше в боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.

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