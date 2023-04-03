Вдома на нього чекала наречена: у боях за Україну загинув 20-річний захисник зі Львівщини

На фронті загинув молодий захисник України з Борислава Андрій Вакаренко. Йому було всього 20 років.
Боєць став на захист України у складі 24 ОМБр імені короля Данила. Там він служив за контрактом до початку повномасштабного вторгнення. У Вакаренка був позивний - "Студент". Він навчався в Бориславському професійному ліцеї, повідомляє Media Дрогобиччина.
Андрій був заручений зі своєю дівчиною Аліною, яка чекала на його повернення, щоб оформити шлюб.
Знайомі згадують Героя, як позитивну, добру людину, завжди з посмішкою на обличчі.
Побратими кажуть, що "Студент" був відповідальним і мужнім воїном і на нього завжди можна було покластися.
Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.
Раніше в боях за Україну загинув офіцер 53-ї окремої механізованої бригади, відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Свій останній бій він прийняв під Бахмутом Донецької області.
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