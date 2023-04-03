В автомобілі був так званий "голова" Якимівки, він у важкому стані у лікарні.

В окупованому Мелітополі підірвали в авто колаборанта-"чиновника"/ Telegram "РІА-Мелітополь", скрін

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці у понеділок, 3 квітня, підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва.

Про вибух повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що на місце події одразу виїхали автомобілі швидкої допомоги.

"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", – написав Федоров.

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Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про одного постраждалого, якому надається медична допомога.

Після цього місцеве видання "РІА-Мелітополь" повідомило, що в автомобілі був так званий "глава" смт Якимівка, що розташоване за близько 15 кілометрів від Мелітополя.

"Мінуснули Максимку Зубарєва, так званого главу Якимівки. Він зараз у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.

У Мелітополі підірвали колаборанта Максима Зубарєва в його авто/ скрін

Вибухи у Мелітополі

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці у четвер, 23 березня, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, колишнього поліцейського Сергія Сковирка. В авто спрацював саморобний вибуховий пристрій.

27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли кілька вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров. Внаслідок вибухів постраждала будівля, де розміщувалися силові окупаційні органи РФ.

Також вранці в середу, 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області було чути звуки вибухів. У північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Вранці 2 квітня у Мелітополі знову пролунали потужні вибухи. Мер Іван Федоров повідомив, що вибух стався у локомотивному депо, там була пожежа після вибуху і виднівся чорний дим.

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