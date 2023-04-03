Нові зобов'язання України перед МВФ: чи очікувати від долара курсу за 40

Як говориться в новому меморандумі, Україна зобов'язалася перед МВФ підготувати стратегію, яка допоможе перейти до гнучкого обмінного курсу.

Чи очікувати від долара стрибків курсу після меморандуму з МВФ - прогноз / колаж УНІАН

Влада України пообіцяла Міжнародному валютному фонду відійти від використання з початку повномасштабного військового вторгнення РФ екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу валют. Про це йдеться в меморандумі, який влада країни нещодавно підписала з МВФ.

"Тільки що дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції", – йдеться в тексті.

Крім того, Україна зобов'язалася підготувати стратегію (т.зв. "структурний маяк" – кінець червня 2023 року), яка при консультаціях з персоналом МВФ допоможе перейти до гнучкого обмінного курсу.

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Також влада нашої країни в меморандумі зобов'язалася:

не використовувати емісію (випускати нові купюри в обіг) гривні для фінансування дефіциту бюджету в нинішньому році;

узгодити податкове законодавство відповідно до норм ЄС.

"Після початку повномасштабної війни ми прийняли ряд екстрених заходів щодо забезпечення цінової і зовнішньої стабільності, включаючи введення режиму фіксованого обмінного курсу і валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки", – йдеться в меморандумі.

Курс долара в Україні

До того експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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