Нові жорсткі правила: юрист пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордон

Юрист Максим Боярчуков розповів, хто з чоловіків все ще має право вільно виїжджати за кордон, а кого туди не випустять.

Хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордон - пояснення юриста / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Військовозобов'язаним українцям, які перебувають у призовному віці (від 18 до 60 років) через мобілізацію не дозволяється залишати за межі України. Але є деякі винятки, список яких постійно змінюється. Про свіжі зміни розповів "РБК-Україна"Максим Боярчуков - керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков і партнери".

Згідно з його роз'ясненням, в переліку "виїзних" зараз значаться такі категорії чоловіків:

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО / ООС;

інваліди, які отримали відстрочку від мобілізації або були зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії;

ті, хто отримав поранення на війні і відправляються на лікування;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, опікуни неповнолітніх дітей-сиріт, а також виховують дітей до 18 років з інвалідністю;

особи, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю;

представники деяких професій-члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени і тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші.

Але вимоги до працівників культури останнім часом були серйозно посилені. Тепер для отримання дозволу на виїзд за кордон їм необхідно надавати або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

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"Також при виїзді з України артистам необхідно буде надати контракти, що підтверджують мету поїздки, а по поверненню — звіт про виконану роботу", — підсумував Боярчуков.

Скандал зі стендапером Щегелем

Нагадаємо, раніше стендапер Андрій Щегель заявив, що спеціально виїхав з України по артистичній лінії ‒ через україно-російську війну та мобілізацію до лав ЗСУ. Таку заяву він зробив в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Щегель говорив, що отримав три повістки з ТЦК — дві з Рахова (Закарпатська область) і одна з міста Надвірна (Івано-Франківська область). І він свідомо вирішив їх ігнорувати, а потім покинути країну ‒ нібито з гастролями.

"Я не боюся воєнкомів, позиціоную себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб [втекти - нецензурно] і пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", - сказав стендапер.

Через кілька днів Щегель опублікував відеозвинувачення перед українцями, а також заявив, що його слова "вирвані з контексту".

"Я ні в якому разі не вважаю, що вибір людини саме "гинути на війні" і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю подивитися інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновок, що мої слова не містили ні краплі зневаги", - виправдовується артист.

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