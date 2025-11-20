Овочі подорожчають майже на третину: економіст сказав, коли ціни поповзуть вгору

Є дві причини, чому популярні овочі зростуть у ціні.

За деякі овочі українцям доведеться платити значно більше, ніж ще місяць тому / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав економіст:

В Україні подорожчають овочі

Ціни на огірки і помідори вже помітно змінилися за останній місяць

Популярні овочі перед святами можуть подорожчати майже на третину

Напередодні різдвяно-новорічних свят ціни на затребувані овочі в Україні можуть зрости. Мова йде зокрема про картоплю, помідори, огірки, капусту та інші сезонні продукти.

Про це Новини.LIVE розповів економіст Володимир Чиж. За його словами, вже зараз деякі овочі помітно подорожчали, у порівнянні з минулим місяцем. А в грудні очікується неодноразовий перегляд цін.

Чому овочі будуть продавати дорожче

Експерт каже, що на формування ціни в першу чергу впливає наближення зимового періоду, коли витрати виробників і продавців на зберігання зростають. Також вартість продуктів збільшується через наближення періоду свят.

"Вирощування тепличних огірків і помідорів в Україні зараз пов’язане з високими витратами на енергію, що, відповідно, підвищує їх собівартість. Тому подорожчання, особливо перед новорічними святами, може бути до 20-30%" - додав економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ціни на продукти вищі, ніж в Польщі

Главред писав, що за даними аналітиків, більшості країн Євросоюзу продукти харчування оподатковуються за зниженими ставками ПДВ - від 4% в Італії до 7% у Німеччині.

Це дозволяє робити базові товари доступнішими для населення. Водночас в Україні ж на всі продукти діє стандартна ставка у 20%, що часто призводить до вищих цін на полицях магазинів, ніж у деяких державах ЄС.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку експертів, в Україні до кінця року очікується підвищення цін на макаронні вироби. Деякі виробники планують підвищити вартість продукції одразу до 10%, щоб уникнути частого коригування цінників у найближчі місяці.

Раніше Микола Соботович попередив покупців, що попри осіннє падіння цін на капусту в Україні, існує ризик їхнього зростання в зимовий період. Він додав, що значна частина врожаю 2025 року має низьку якість і не підлягає зберіганню, а пропозиція якісної капусти, придатної для закладки в сховища, обмежена.

Напередодні стало відомо, що пошкодження енергетичної інфраструктури, проблеми з логістикою та девальвація гривні створюють нові виклики для українського ринку. Економісти попереджають, що ці фактори неминуче позначаться на вартості продуктів харчування.

