Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

Руслана Заклінська
2 грудня 2025, 16:31
94
Обвал цін на світових ринках та засилля імпорту змушують українських виробників знижувати ціни.
Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі
Ціни на молочку перед Різдвом впадуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Молочні продукти в Україні подешевшають
  • Надлишок європейського молока і сиру тисне на український ринок
  • Подешевшання тимчасове

Ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. , Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру. Про це повідомила заступниця гендиректорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН.

За словами експертки, українські виробники опинилися у ситуації, коли мають великі запаси продукції, які вони не змогли продати за кордон. Тому зараз компанії змушені реалізовувати все на внутрішньому ринку, що автоматично знижує відпускні ціни

відео дня

"Я думаю, що найближчим часом ми це зможемо побачити і на полицях магазинів", - пояснила Жупінас.

Влітку українські молочні компанії очікували відновлення квот на поставки масла та сухого молока до Євросоюзу й активно накопичували продукцію на складах. Жупінас зазначила, що квоти на експорт закінчилися ще в серпні, а поновили їх лише 29 жовтня, але ціни на світових ринках до цього часу різко впали.

"Якщо наприкінці жовтня - на початку листопада 2024 року наші молокопереробні підприємства експортували масло в Європу по ціні 7 євро, то зараз ціна, яку їм пропонують - 4,5-4,7 євро", - розповіла експертка.

Ще одна причина подешевшання в Україні - надлишок молочної продукції в ЄС, який спричинив справжній ціновий тиск на українських виробників.

"В Україні зараз сировари знаходяться під шаленим тиском європейського сиру. І це вже не тільки польський сир, а і німецький, і голландський, надлишки яких в Європі дуже великі. Так, як вони мають різну державну підтримку, вони просто демпінговими цінами давлять на український ринок, і наші виробники також будуть вимушені знижувати ціни", - додала Жупінас.

Тому, на думку фахівчині, українці зараз можуть вигідно придбати молочні продукти, але це не триватиме довго.

"При такій ситуації з засиллям імпорту наша молочна галузь просто не витримає і зникне, і ми будемо повністю залежати від імпорту", - заявила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

На що зростуть ціни перед Новим роком - думка експертки

Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомила в коментарі Главреду, що традиційне зростання цін на яловичину, свинину та курятину очікується безпосередньо перед Новим роком.

За її словами, підвищення ціни на один вид м’яса спричиняє зростання цін на інші. Протягом 2025 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та курятину в супермаркетах збільшилися від 16,2% до 74,3%.

"Подорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції і зростання попиту. Зокрема, скорочення пропозиції яловичини і свинини та їх подорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають", - пояснила вона.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні Різдва та Нового року українцям слід очікувати традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою економіста Олега Пендзина, у другій декаді грудня ціни на святкові товари можуть підвищитися на 7-10%.

Також експерт Іван Свиноус пояснив, що основні причини коливань цін на молочні продукти - енергетична нестабільність, перебої з електропостачанням, обмежені експортні канали, низька купівельна спроможність та недостатня державна підтримка. У грудні 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину трохи знизяться.

Крім цього, за останній тиждень в Україні подешевшали деякі овочі та фрукти. Капусту продають по 7-10 грн/кг, моркву - 8-10 грн/кг, буряк - 8-9 грн/кг, а цибулю - 7-9 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: Асоціація виробників молока

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти молочні продукти новини України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:34Війна
Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

17:03Війна
20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчі

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Останні новини

18:01

Як ворожити на Різдво 2025: головні обряди, щоб дізнатися свою долю

17:48

Привітання з Днем Святого Миколая - красиві картинки та побажання

17:34

Перед важливими переговорами з США: Путін вийшов із погрозами в бік України

17:27

Чим натерти лобове скло, щоб отримати ефект "антидощ" - копійчаний засіб

17:25

Обізвала "скотиною" за українську: у Чернівцях вчительку звільнили після гучного скандалуВідео

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
17:17

"Може бути незручним": зірка "Жіночого лікаря" назвав найкращого актора УкраїниВідео

17:05

Захочете їсти ложкою: рецепт домашнього плавленого сиру за 15 хвилин

17:03

Ситуація в армії РФ стає критичною: розвідка Британії розкрила рекордні втрати

16:54

Бруд просто відпаде сам: хитрий спосіб відмити багаторічний нагар з сковорідкиВідео

Реклама
16:45

20 пунктів для миру - про що домовилась Україна з США та як закінчиться війна

16:43

В Україну прийшла календарна зима: якою буде погода найближчим часом

16:31

Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

16:26

Нова тактика росіян: на Чернігівщині "Шахед" намагався знищити мобільну групу ППОВідео

16:24

Росія стягує Ту-22М ближче до кордону: українців попередили про ризик обстрілу

16:15

"Не кожна країна може таким похвалитись": під центром Києва знайшли унікальний скарбВідео

16:12

В Україні відчутно змінився курс валют: скільки тепер коштують долар та євро

16:02

Переможниця "Холостяка" похвалилася обручкою - деталі

15:49

Коли народжуються люди, які наділені особливим світлом та турботою: чотири дати

15:47

Три знаки зодіаку незабаром відчують найсильнішу підтримку Всесвіту - хто вони

15:14

Росіяни звітують про захоплення трьох українських міст: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Реклама
15:04

У Чечні вигоріла будівля ФСБ, прилетіло і по базі "Ахмату": подробиці атакиФотоВідео

15:00

Колись так називали зовсім не гроші: як насправді з’явилось слово "гривня"Відео

14:59

Мобілізація жінок в Україні: у ТЦК зробили важливе звернення

14:56

Болючі поступки і референдум: в Німеччині попередили українців про важкі рішення

14:37

Цукерки "Ромашка": як з'явилася назва і чому сучасний смак уже не тойВідео

14:12

"Дуже сумую": обранець Денисенко поділився особистим зізнанням про сім'ю

14:11

Змінює уявлення про планету: вчені знайшли прихований секрет у центрі ЗемліВідео

13:58

Головна причина неприємного запаху: яку деталь в авто водії забувають мити

13:51

Під підлогою будинку - ціла "річка": чоловік під час ремонту виявив калюжу під бетоном

13:45

Анкара встромила ніж у економіку РФ: Reuters розкрило, на який крок пішов Ердоган

13:40

Сумською головна вулиця Харкова була не завжди: на честь кого її назвали більшовики

13:33

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

13:20

Швидше, ніж здавалось багатьом: в Раді назвали дату закінчення війни

12:55

Розкриті деталі переговорів у США: була інформація, яку не можна було повідомляти телефоном

12:50

Замінить "Олів'є" і "Шубу": королівський салат на святковий стіл

12:46

Дрони атакували важливу ціль: полум’я охопило цінні об’єкти в РФ, звучать вибухи

12:39

Цвітуть як божевільні: натуральна підгодівля за хвилину для будь-яких квітів

12:35

ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

12:34

ТЕТ та MEREZHKA представили благодійну різдвяну колаборацію "Поки ми разом – Різдво вдома"

12:32

Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

Реклама
12:29

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлученняВідео

12:28

Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

12:08

Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атакуВідео

12:00

Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області новини компанії

11:54

В Кремлі назвали умови закінчення війни перед переговорами з Віткоффом

11:46

Ірина Білик звернулася до коханого і здивувала зізнанням

11:38

Європейський Центробанк відмовився підтримати видачу Україні €140 млрд з активів РФ - FT

11:37

На екс-чиновника Андрія Задираку чекає екстрадиція з Греції через земельні схеми в Україні – ЗМІ актуально

11:24

США ризикують "відкрити скриньку Пандори", якщо визнають Крим і Донбас російськими - політолог

11:14

"Не чекайте" 19-річна наречена Лепса оголосила про скасування весілля

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти