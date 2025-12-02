Популярні продукти в Україні подешевшають перед Різдвом, але є нюанс - деталі

Обвал цін на світових ринках та засилля імпорту змушують українських виробників знижувати ціни.

https://glavred.net/ukraine/populyarnye-produkty-v-ukraine-podesheveyut-pered-rozhdestvom-no-est-nyuans-detali-10720652.html Посилання скопійоване

Ціни на молочку перед Різдвом впадуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключове:

Молочні продукти в Україні подешевшають

Надлишок європейського молока і сиру тисне на український ринок

Подешевшання тимчасове

Ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. , Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру. Про це повідомила заступниця гендиректорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН.

За словами експертки, українські виробники опинилися у ситуації, коли мають великі запаси продукції, які вони не змогли продати за кордон. Тому зараз компанії змушені реалізовувати все на внутрішньому ринку, що автоматично знижує відпускні ціни

відео дня

"Я думаю, що найближчим часом ми це зможемо побачити і на полицях магазинів", - пояснила Жупінас.

Влітку українські молочні компанії очікували відновлення квот на поставки масла та сухого молока до Євросоюзу й активно накопичували продукцію на складах. Жупінас зазначила, що квоти на експорт закінчилися ще в серпні, а поновили їх лише 29 жовтня, але ціни на світових ринках до цього часу різко впали.

"Якщо наприкінці жовтня - на початку листопада 2024 року наші молокопереробні підприємства експортували масло в Європу по ціні 7 євро, то зараз ціна, яку їм пропонують - 4,5-4,7 євро", - розповіла експертка.

Ще одна причина подешевшання в Україні - надлишок молочної продукції в ЄС, який спричинив справжній ціновий тиск на українських виробників.

"В Україні зараз сировари знаходяться під шаленим тиском європейського сиру. І це вже не тільки польський сир, а і німецький, і голландський, надлишки яких в Європі дуже великі. Так, як вони мають різну державну підтримку, вони просто демпінговими цінами давлять на український ринок, і наші виробники також будуть вимушені знижувати ціни", - додала Жупінас.

Тому, на думку фахівчині, українці зараз можуть вигідно придбати молочні продукти, але це не триватиме довго.

"При такій ситуації з засиллям імпорту наша молочна галузь просто не витримає і зникне, і ми будемо повністю залежати від імпорту", - заявила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

На що зростуть ціни перед Новим роком - думка експертки

Провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомила в коментарі Главреду, що традиційне зростання цін на яловичину, свинину та курятину очікується безпосередньо перед Новим роком.

За її словами, підвищення ціни на один вид м’яса спричиняє зростання цін на інші. Протягом 2025 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та курятину в супермаркетах збільшилися від 16,2% до 74,3%.

"Подорожчання основних видів м'яса відбувається в результаті скорочення їх пропозиції і зростання попиту. Зокрема, скорочення пропозиції яловичини і свинини та їх подорожчання сприяють збільшенню попиту на курятину, а отже, і ціни на неї також зростають", - пояснила вона.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні Різдва та Нового року українцям слід очікувати традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою економіста Олега Пендзина, у другій декаді грудня ціни на святкові товари можуть підвищитися на 7-10%.

Також експерт Іван Свиноус пояснив, що основні причини коливань цін на молочні продукти - енергетична нестабільність, перебої з електропостачанням, обмежені експортні канали, низька купівельна спроможність та недостатня державна підтримка. У грудні 2025 року закупівельні ціни на молоко-сировину трохи знизяться.

Крім цього, за останній тиждень в Україні подешевшали деякі овочі та фрукти. Капусту продають по 7-10 грн/кг, моркву - 8-10 грн/кг, буряк - 8-9 грн/кг, а цибулю - 7-9 грн/кг.

Читайте також:

Про джерело: Асоціація виробників молока Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред