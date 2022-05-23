Не тільки гречка: Україна залишилася без солі через війну

Сіль в Україні / УНІАН, pixabay

Державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі попадання в рудники, матеріальний склад", - розповів виконуючий обов'язки директора ДП Артемсіль Віктор Юрін, передає Вільне радіо.

За його словами, виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися. Глава підприємства додав, що в результат обстрілів ніхто з робітників не загинув і не був поранений.

Запаси солі вивезли ще в квітні

Юрін пояснив, що Артемсіль зупинилася ще в квітні, оскільки стало неможливо вивозити готову продукцію залізницею. Він уточнив, що вузлова станція, з якої відправляються вагони з сіллю, регулярно обстрілюється.

"На автомобілях ми можемо вивозити тільки незначну частину. А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", - пояснив він.

Керівник підприємства додав, що всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. На його думку, тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів - Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - поскаржився Юрін.

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