Ціни на АЗС рекордно злетіли: подорожчав бензин, дизель і автогаз

В Україні подорожчало автомобільне паливо / УНІАН

В Україні роздрібні мережі АЗС різко підняли ціни на паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання.

Звернемо увагу, що провідні мережі ужен продають бензин, дизель і автогаз за цінами, які значно підвищені. При цьому віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко пообіцяла швидкі поставки в Україну 25 тисяч тонн польського бензину.

У той же час в Україні ціни на сильно підвищилися після того, як була скасована гранична ціна.

Вартість палива в мережі WOG

Бензин продають по 51-52 гривні за літр, дизпаливо - 57-58 гривень.

/ store.wog.ua

Вартість палива в мережі ОККО

За літр бензину А–95 просять 51-52 гривні, а ДП - 57-58 гривень.

/ okko.ua

Подорожчання автогазу

В Україні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 90 коп./л - до 37,58 грн/л, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях SOCAR ціна зросла на 3 грн, до 37,48 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л, до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.

На Автотранс і BVS ціна на автогаз також зросла на 1 грн/л, до 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,83-3,5 грн/л подорожчав автогаз в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo та інших.

/ enkorr.ua

Регулювання цін на паливо

Уряд України раніше вводив держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива.

Кабмін також дозволяв АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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