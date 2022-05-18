Паливний колапс: українців готують до європейських цін на АЗС

У Кабміні поставили завдання наповнення ринку палива / WOG

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко розповіла про ситуацію на паливному ринку України.

Як підкреслила вона в ході брифінгу, Кабінет Міністрів відмовився від державного регулювання цін на паливо, яке діяло з травня минулого року, щоб максимально наповнити ринок.

Віце-прем'єр пояснила, що уряд продовжує моніторинг цін і обіцяє жорсткі санкції, якщо на бензині наживатимуться.

Вона звернула увагу на те, що державне регулювання в Україні раніше давало можливість певний час стримувати зростання ціни.

Глава Мінекономіки каже: "Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи, поза ринком Європи для того, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Це основна наша мета, тому і зняли держрегулювання, щоб ресурс в максимальній кількості був завезений в Україну".

Свириденко додала, що це не говорить про те, що держава стоятиме осторонь. Держава і надалі здійснюватиме моніторинг цін: "Якщо ми будемо бачити, що наживаються на українцях - ми будемо точно вводити жорсткі санкції, у нас і інструментарій є".

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Регулювання цін на паливо

Уряд України раніше вводив держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. .

Кабмін також дозволяв АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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