Під 100 гривень за кілограм: в Україні прогнозують дефіцит і рекордне подорожчання гречки

В Україні очікується подорожчання гречки / УНІАН

Найближчим часом в Україні гречка може рекордно подорожчати, також очікується її дефіцит.

У зв'язку з високим внутрішнім попитом спостерігається підвищений інтерес до гречки, кукурудзи, сої, розповіла в ефірі 1+1 Олена Костенко, заступник директора з питань селекції Інституту землеробства.

Зазначається, що Україна наполовину залежна від імпорту гречки, а що ще гірше - залежна від імпорту з РФ. Щороку українці споживають 140 тисяч тонн популярної крупи, самі ми вирощуємо тільки половину. Інша гречка має російське походження.

За словами Сергія Громового, директора Міжнародної асоціації гречки, через експансію нашим фермерам стало невигідно сіяти гречку. Тому зараз аграрії зіткнулися з проблемами.

"Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречки. Ми стали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе, через певний час, через тиждень-другий, до різкого подорожчання. Ми прогнозуємо, що вона буде коштувати на менше 80-90 гривень, залежно від регіону, за кілограм крупи", - зазначив він.

Зараз ситуацію може врятувати Канада. Ця країна надасть українським аграріям 140 тонн насіння гречки. Ними зможуть засіяти поля фермери з деокупованих територій, де ще не встигли посіяти ранні культури.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні з початку 2022 року зросла ціна на ряд основних круп.

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