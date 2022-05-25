Не хочуть бути гарматним м'ясом: понад 200 бойовиків "ДНР" відмовилися воювати за "ЛНР"

Понад 200 людей з "ДНР" відмовилися їхати воювати в "ЛНР" / Колаж УНІАН, скріншот

У самопроголошеній "ДНР" протестують місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР".

Звернення до ватажків "Донецької народної республіки" потрапило в Мережу.

"Дорогі співгромадяни "ДНР". Ми - військовослужбовці 107-го стрілецького полку, третя, друга, четверта роти, 204 людини відмовляємося їхати на забій в "ЛНР", зовсім в іншу республіку", - каже один з бійців.

Від імені своїх "побратимів" він поскаржився на те, що з них незаконно сформували підрозділи. Також вони не пройшли медичну комісію та їх обманом намагалися завести на територію сусідньої "ЛНР". Нібито вояк приєднали до "якогось козацтва".

Також "ДНРівці" скаржаться, що три місяці вони билися за Маріуполь, тому тепер не хочуть бути гарматним м'ясом ще й в"ЛНР".

Як повідомляв Главред, бойовики "ДНР" вже скаржилися на те, що їх кидають на передову проти Збройних сил України. Вони вимагають провести ротацію.

Нагадаємо, у боях на Маріупольському напрямку окупанти РФ залучили весь особовий склад "МВС ДНР", більшість загинула.

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