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Гребуть навіть з інвалідністю:  в "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підряд

30 квітня 2022, 12:46

У росіян майже вичерпалися ресурси для примусової мобілізації в ОРДЛО. Тому вони забирають усіх без розбору і влаштовують "рейди" у квартирах та на вулицях.

В "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підряд/ garmata.org

У так званих "ЛНР" і "ДНР" скасували проведення медичних оглядів для призовників. У росіян практично вичерпалися ресурси "живої сили", яку вони можуть мобілізувати, тому вони вдалися до такого кроку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. У розвідці зазначили, що медогляди мобілізованого особового складу уже не проводять з 20 квітня. А "офіційно" такий крок окупаційна влада пояснює тим, що "не вистачає спеціалістів".

Призовники уже не можуть отримати документи про те, що у них є якісь проблеми зі здоров’ям. При цьому забирають навіть чоловіків з інвалідністю.

"Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють у підрозділи матеріально-технічного забезпечення", – заявляють у розвідці.

Так як багато жителів ОРДЛО не проявляють особливого бажання бути мобілізованими, окупанти влаштовують на них "полювання" – проводять рейди як на вулицях, так і по квартирах, де можуть проживати потенційні призовники.

Щоб уникнути мобілізації, можна лише заплатити чималий хабар. При цьому бойовики навіть встановили на це свої розцінки.

"Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи "МВС" – від 75 тис. рос. руб", – йдеться у повідомлені.

Варто нагадати, що перед широкомасштабним вторгненням Путін обіцяв Донбасу мир і наголошував, що його так звана "спецоперація" потрібна була в першу чергу для того, щоб "захистити Донбас".

Раніше СБУ опублікувала розповідь чергового полоненого з так званої "ДНР". Він розповів, що російські окупанти використовують їх для облаштування окопів. Мобілізовані в так званих "Л/ДНР" чоловіки вважають себе "рабами" російських окупантів і раді потрапити в український полон.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповідав, що Володимир Путін має намір 9 травня оголосити вже про війну, а не просто спецоперацію, і буде оголошена загальна мобілізація.

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