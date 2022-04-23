Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідка

Стало відомо про колосальні втрати окупантів в Україні / генштаб ЗСУ

У боях на Маріупольському напрямку окупанти РФ залучили весь особовий склад "МВС ДНР" і більшість загинула.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупантами були залучені і військовослужбовці "внутрішніх військ ДНР", навіть курсанти "Донецької Академії МВС".

За даними розвідки, за час участі в бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат. На Маріупольському напрямку: до 1 000 осіб безповоротні втрати, у тому числі 26 курсантів; понад 2 800 осіб санітарні втрати. На інших напрямках втрати склали: близько 500 осіб безповоротні втрати і близько 2 100 осіб санітарні.

Суттєва недостача "правоохоронців" призвела до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнила подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" прийняв рішення про призначення спеціального службового розслідування щодо начальника "Донецької Академії МВС" і начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрати серед особового складу.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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