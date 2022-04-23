Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідка

На фронт окупанти кинули військовослужбовців "внутрішніх військ ДНР" і навіть курсантів.
У боях на Маріупольському напрямку окупанти РФ залучили весь особовий склад "МВС ДНР" і більшість загинула.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупантами були залучені і військовослужбовці "внутрішніх військ ДНР", навіть курсанти "Донецької Академії МВС".
За даними розвідки, за час участі в бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат. На Маріупольському напрямку: до 1 000 осіб безповоротні втрати, у тому числі 26 курсантів; понад 2 800 осіб санітарні втрати. На інших напрямках втрати склали: близько 500 осіб безповоротні втрати і близько 2 100 осіб санітарні.
Суттєва недостача "правоохоронців" призвела до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнила подальшу примусову мобілізацію.
"Міністр внутрішніх справ ДНР" прийняв рішення про призначення спеціального службового розслідування щодо начальника "Донецької Академії МВС" і начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрати серед особового складу.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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