У Маріуполі рашисти знімають сюжети про те, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"

У Маріуполі окупанти знімають сюжети / Фото Reuters

У Маріуполі самопроголошена "влада" змусила людей прийти на завод, аби зняти сюжет для пропагандистських каналів. Містянам повідомили, що їм віддадуть трудові книжки.

В Telegram він написав, що окупанти зібрали людей на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, щоб "віддати трудові книжки". Тобто повідомити про звільнення. Насправді ж покликали людей, щоб показати натовп "бажаючих працювати в ДНР".

"Сьогодні дійсно прийшли до заводу тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прийшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. "Як багато людей рветься на роботу до "ДНР". Тому знову - не вірте окупаційному відео. Окупанти постійно брешуть. Тому що правда страшна", - написав Андрющенко.

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Блокада Маріуполя

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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