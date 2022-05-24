Бойовики "ДНР" влаштували бунт: скаржаться на колосальні втрати та біжать з фронту

Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.
Втрати бойовиків "ДНР", яких кидають на передову проти ЗСУ, досягають 60% особового складу.
Про це йдеться у зверненні насильно "мобілізованих", яке вони записали до ватажка Дениса Пушиліна.
Бойовики вимагають провести ротацію і забрати їх з передової. Скаржаться на погану підготовку і великі втрати.
"Нас загребли з навчання, з роботи, без медкомісії, без підготовки, дали автомати і вперед. Вже в березні пішли перші втрати особового складу. Це не завадило керівництву перекинути батальйон на іншу ділянку фронту. Але посилювати не свої позиції, а воювати вже за "ЛНР", – скаржаться учасники бандформувань.
Додамо, то на записі опубліковано звернення "особового складу 3-го стрілецького батальйону 105-го стрілецького полку в/ч-08818".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські моряки відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів.
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