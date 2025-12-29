Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

Несприятливі погодні умови ускладнюють роботу енергетиків. Існує значне навантаження на енергомережу.

https://glavred.net/ukraine/ne-dni-a-nedeli-i-mesyacy-gde-samaya-slozhnaya-situaciya-so-svetom-i-kogda-ee-ispravyat-10727873.html Посилання скопійоване

Після атаки по енергетиці ситуація досить складна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ДСНС

Головне:

Росія використовує не лише "Шахеди" та ракети, а й касетні боєприпаси

Пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань

Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта

Після чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація залишається у Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. Наразі зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на повне відновлення, яке потребуватиме набагато більше часу. Про це повідомив народний депутат фракція "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, удари окупаційної армії були досить "болючими", бо Росія завдавала ударів не тільки "Шахедами", а й ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по ГЕС.

відео дня

"Саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, що генерується на ГЕС. І відповідно, що максимальні ураження, які можуть бути нанесені", - пояснив він.

​

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

​Коли ситуація в енергетиці стабілізується

Нагорняк підкреслив, що енергетики роблять усе можливе для максимально швидкого відновлення електропостачання. Створюються альтернативні лінії постачання електроенергії, особливо для киян і передмість. Однак час для відновлення електроенергії конкретно по кожному об'єкту індивідуальний.

"Немає якогось обмеженого чи чіткого графіка, що на відновлення тієї чи іншої електростанції потрібно 2-3 дні. Ситуація досить складна", - сказав він.

Несприятливі погодні умови ускладнюють роботу енергетиків на відкритому повітрі. Існує значне навантаження на енергомережу.

"Найскладніша ситуація залишається зараз у місті Бровари, Вишгороді, тому що там була уражена ще й підстанція Укренерго", - зазначив нардеп.

Він прогнозує, що впродовж тижня вдасться стабілізувати ситуацію.

"Не відновити роботу, а саме стабілізувати.Тому що для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала під час останньої масової атаки, потрібен не тиждень, а може й кілька тижнів, можливо навіть місяці", - попередив Нагорняк.

Проблеми з обладнанням і міжнародна допомога

За словами нардепа, існує серйозна проблема з вимикачами потужністю 110 кВ, значна частина яких була знищена ворожими атаками на підстанції Укренерго.

На щастя, трансформатори перебувають у кращому стані завдяки захисним спорудам другого рівня, які витримали ракетні та шахедні атаки.

Необхідні вимикачі переважно іноземного виробництва (німецького, американського, швейцарського). Укренерго веде переговори щодо постачання цього обладнання. Своєю чергою, парламентарі готові долучатися до цих зусиль через групи дружби з країнами-партнерами для прискорення отримання допомоги.

Дивіться відео - Нардеп Нагорняк розповів про наслідки ударів РФ по енергосистемі України:

Ракетно-дроновий удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ і область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Група Нафтогаз повідомила, що росіяни також атакували газову інфраструктуру.

Буданов попередив про новий масований удар

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що промисловість країни-агресора РФ вийшла на пік своєї могутності з виробництва повітряних засобів ураження, які використовуються для ударів по Україні.

"Вони повністю виконують, а дуже часто і перевиконують плани", - підкреслив він в інтерв'ю Суспільному.

Начальник ГУР підтвердив прогноз про те, що РФ продовжуватиме масовані ракетні удари по об'єктах енергетики України.

"Вони триватимуть", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред