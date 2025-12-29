Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 10:59
113
Несприятливі погодні умови ускладнюють роботу енергетиків. Існує значне навантаження на енергомережу.
Атаки за енергетикою
Після атаки по енергетиці ситуація досить складна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ДСНС

Головне:

  • Росія використовує не лише "Шахеди" та ракети, а й касетні боєприпаси
  • Пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань
  • Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта

Після чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація залишається у Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. Наразі зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на повне відновлення, яке потребуватиме набагато більше часу. Про це повідомив народний депутат фракція "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, удари окупаційної армії були досить "болючими", бо Росія завдавала ударів не тільки "Шахедами", а й ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по ГЕС.

відео дня

"Саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, що генерується на ГЕС. І відповідно, що максимальні ураження, які можуть бути нанесені", - пояснив він.

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

​Коли ситуація в енергетиці стабілізується

Нагорняк підкреслив, що енергетики роблять усе можливе для максимально швидкого відновлення електропостачання. Створюються альтернативні лінії постачання електроенергії, особливо для киян і передмість. Однак час для відновлення електроенергії конкретно по кожному об'єкту індивідуальний.

"Немає якогось обмеженого чи чіткого графіка, що на відновлення тієї чи іншої електростанції потрібно 2-3 дні. Ситуація досить складна", - сказав він.

Несприятливі погодні умови ускладнюють роботу енергетиків на відкритому повітрі. Існує значне навантаження на енергомережу.

"Найскладніша ситуація залишається зараз у місті Бровари, Вишгороді, тому що там була уражена ще й підстанція Укренерго", - зазначив нардеп.

Він прогнозує, що впродовж тижня вдасться стабілізувати ситуацію.

"Не відновити роботу, а саме стабілізувати.Тому що для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала під час останньої масової атаки, потрібен не тиждень, а може й кілька тижнів, можливо навіть місяці", - попередив Нагорняк.

Проблеми з обладнанням і міжнародна допомога

За словами нардепа, існує серйозна проблема з вимикачами потужністю 110 кВ, значна частина яких була знищена ворожими атаками на підстанції Укренерго.

На щастя, трансформатори перебувають у кращому стані завдяки захисним спорудам другого рівня, які витримали ракетні та шахедні атаки.

Необхідні вимикачі переважно іноземного виробництва (німецького, американського, швейцарського). Укренерго веде переговори щодо постачання цього обладнання. Своєю чергою, парламентарі готові долучатися до цих зусиль через групи дружби з країнами-партнерами для прискорення отримання допомоги.

Дивіться відео - Нардеп Нагорняк розповів про наслідки ударів РФ по енергосистемі України:

Скриншот

Ракетно-дроновий удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ і область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Група Нафтогаз повідомила, що росіяни також атакували газову інфраструктуру.

Буданов попередив про новий масований удар

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що промисловість країни-агресора РФ вийшла на пік своєї могутності з виробництва повітряних засобів ураження, які використовуються для ударів по Україні.

"Вони повністю виконують, а дуже часто і перевиконують плани", - підкреслив він в інтерв'ю Суспільному.

Начальник ГУР підтвердив прогноз про те, що РФ продовжуватиме масовані ракетні удари по об'єктах енергетики України.

"Вони триватимуть", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

11:43Україна
Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:37Політика
Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Останні новини

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

Реклама
10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Реклама
06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

Реклама
21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти