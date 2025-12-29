У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Коротко:
- У Майкопі та Тулі прогриміли вибухи
- В Адигеї під ударом опинився військовий аеродром "Ханська",
- У Тулі місцеві жителі заявили про можливе перехоплення балістичної ракети
У ніч на 29 грудня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Майкопі та Тулі.
У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників і роботу сил ППО у восьми регіонах.
Вибухи в Майкопі
Пізно ввечері 28 грудня і після опівночі Республіку Адигея атакували безпілотники. Під атакою опинився військовий аеродром "Ханська", що належить Міністерству оборони Росії.
Як пише російський Telegram-канал Astra, у Мережі з'явилися кадри очевидців зі звуками стрілянини і вибухів. Кадри зняті з Нової вулиці в Майкопі. Відстань від точки зйомки до аеродрому Ханська - приблизно 6,5 км. На кадрах зображена робота ППО.
"Позиція ППО розташована на південний схід від ЗПС аеродрому. Напрямок ведення вогню - схід-північний схід", - вважає OSINT-аналітик Astra.
Дивіться відео - У Майкопі прогриміли вибухи:
Аеродром Ханська - військовий аеродром, що належить Міністерству оборони РФ у Республіці Адигея. Він розташований приблизно за 3 км на схід від станиці Ханської та за 6 км на північний захід від міста Майкоп. Згідно з відкритими даними, на його базі розміщується навчальна авіаційна частина - 272-а авіаційна база.
Після вибухів у місцевих пабліках жителі Майкопа почали скаржитися на перебої з інтернетом.
Наразі офіційної інформації про ураження військового аеродрому "Ханська" немає.
Вибухи в Тулі
Уночі 29 грудня в російській Тулі прогриміла серія потужних вибухів.
Місцеві жителі стверджують, що над Тулою нібито було збито балістичну ракету.
"Близько 14 вибухів пролунало над Тулою. Оголошено ракетну небезпеку, чути сирену над містом", - йдеться в російських пабліках.
За твердженнями очевидців, вибухи чули, зокрема, в північній і північно-східній частинах Тули. Також у небі було видно яскраві спалахи.
Офіційної інформації про атаку на російську Тулу на момент публікації не надходило. Наразі невідомо, чи справді місто в місті було збите балістичною ракетою і яка сторона запустила її.
Про наслідки та постраждалих унаслідок ракетного обстрілу росіяни не повідомляють.
Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито було збито 89 БПЛА: 49 - над територією Брянської області, 18 - над територією Новгородської області, 11 - над територією Республіки Адигея, 7 - над територією Краснодарського краю, 1 - над акваторією Азовського моря, 1 - над територією Орловської області, 1 - над територією Ростовської області, 1 - над територією Смоленської області.
Атаки по Росії - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також уражено завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
У ніч на 25 грудня Сили оборони України атакували порт "Темрюк", аеродром поблизу Майкопа і ремонтний підрозділ у Труженці. Крім того, удари Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області спричинили вибухи на підприємстві, що постачає паливо для російських військ.
У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.
У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.
Наскільки вразлива російська паливна інфраструктура: оцінка експерта
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна має потенціал серйозно вплинути на російську нафтову галузь, однак ефект залежить від кількості доступних дронів і ракет.
"Я говорю тільки про можливість поставити галузь на коліна, тому що за Уралом розташована велика кількість НПЗ, які також здатні виробляти паливо", - пояснив Ступак.
На його думку, атаки по нафтопереробних заводах у європейській частині Росії можуть мати значний вплив, оскільки ці підприємства забезпечують більшість населення країни паливом.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
