У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Міноборони РФ заявило про нібито збиті 89 безпілотників над різними регіонами країни.

Аеродром Ханська атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Майкопі та Тулі прогриміли вибухи

В Адигеї під ударом опинився військовий аеродром "Ханська",

У Тулі місцеві жителі заявили про можливе перехоплення балістичної ракети

У ніч на 29 грудня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Майкопі та Тулі.

У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників і роботу сил ППО у восьми регіонах.

Вибухи в Майкопі

Пізно ввечері 28 грудня і після опівночі Республіку Адигея атакували безпілотники. Під атакою опинився військовий аеродром "Ханська", що належить Міністерству оборони Росії.

Як пише російський Telegram-канал Astra, у Мережі з'явилися кадри очевидців зі звуками стрілянини і вибухів. Кадри зняті з Нової вулиці в Майкопі. Відстань від точки зйомки до аеродрому Ханська - приблизно 6,5 км. На кадрах зображена робота ППО.

"Позиція ППО розташована на південний схід від ЗПС аеродрому. Напрямок ведення вогню - схід-північний схід", - вважає OSINT-аналітик Astra.

Дивіться відео - У Майкопі прогриміли вибухи:

Аеродром Ханська - військовий аеродром, що належить Міністерству оборони РФ у Республіці Адигея. Він розташований приблизно за 3 км на схід від станиці Ханської та за 6 км на північний захід від міста Майкоп. Згідно з відкритими даними, на його базі розміщується навчальна авіаційна частина - 272-а авіаційна база.

Після вибухів у місцевих пабліках жителі Майкопа почали скаржитися на перебої з інтернетом.

Наразі офіційної інформації про ураження військового аеродрому "Ханська" немає.

Вибухи в Тулі

Уночі 29 грудня в російській Тулі прогриміла серія потужних вибухів.

Місцеві жителі стверджують, що над Тулою нібито було збито балістичну ракету.

"Близько 14 вибухів пролунало над Тулою. Оголошено ракетну небезпеку, чути сирену над містом", - йдеться в російських пабліках.

За твердженнями очевидців, вибухи чули, зокрема, в північній і північно-східній частинах Тули. Також у небі було видно яскраві спалахи.

Офіційної інформації про атаку на російську Тулу на момент публікації не надходило. Наразі невідомо, чи справді місто в місті було збите балістичною ракетою і яка сторона запустила її.

Про наслідки та постраждалих унаслідок ракетного обстрілу росіяни не повідомляють.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито було збито 89 БПЛА: 49 - над територією Брянської області, 18 - над територією Новгородської області, 11 - над територією Республіки Адигея, 7 - над територією Краснодарського краю, 1 - над акваторією Азовського моря, 1 - над територією Орловської області, 1 - над територією Ростовської області, 1 - над територією Смоленської області.

Атаки по Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також уражено завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

У ніч на 25 грудня Сили оборони України атакували порт "Темрюк", аеродром поблизу Майкопа і ремонтний підрозділ у Труженці. Крім того, удари Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області спричинили вибухи на підприємстві, що постачає паливо для російських військ.

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Наскільки вразлива російська паливна інфраструктура: оцінка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна має потенціал серйозно вплинути на російську нафтову галузь, однак ефект залежить від кількості доступних дронів і ракет.

"Я говорю тільки про можливість поставити галузь на коліна, тому що за Уралом розташована велика кількість НПЗ, які також здатні виробляти паливо", - пояснив Ступак.

На його думку, атаки по нафтопереробних заводах у європейській частині Росії можуть мати значний вплив, оскільки ці підприємства забезпечують більшість населення країни паливом.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

