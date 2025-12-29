Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Анна Ярославська
29 грудня 2025, 07:32
404
Міноборони РФ заявило про нібито збиті 89 безпілотників над різними регіонами країни.
Аеродром Ханська атакували дрони
Аеродром Ханська атакували дрони / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Майкопі та Тулі прогриміли вибухи
  • В Адигеї під ударом опинився військовий аеродром "Ханська",
  • У Тулі місцеві жителі заявили про можливе перехоплення балістичної ракети

У ніч на 29 грудня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Майкопі та Тулі.

У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників і роботу сил ППО у восьми регіонах.

відео дня

Вибухи в Майкопі

Пізно ввечері 28 грудня і після опівночі Республіку Адигея атакували безпілотники. Під атакою опинився військовий аеродром "Ханська", що належить Міністерству оборони Росії.

Як пише російський Telegram-канал Astra, у Мережі з'явилися кадри очевидців зі звуками стрілянини і вибухів. Кадри зняті з Нової вулиці в Майкопі. Відстань від точки зйомки до аеродрому Ханська - приблизно 6,5 км. На кадрах зображена робота ППО.

"Позиція ППО розташована на південний схід від ЗПС аеродрому. Напрямок ведення вогню - схід-північний схід", - вважає OSINT-аналітик Astra.

Дивіться відео - У Майкопі прогриміли вибухи:

Скриншот

Аеродром Ханська - військовий аеродром, що належить Міністерству оборони РФ у Республіці Адигея. Він розташований приблизно за 3 км на схід від станиці Ханської та за 6 км на північний захід від міста Майкоп. Згідно з відкритими даними, на його базі розміщується навчальна авіаційна частина - 272-а авіаційна база.

Після вибухів у місцевих пабліках жителі Майкопа почали скаржитися на перебої з інтернетом.

Наразі офіційної інформації про ураження військового аеродрому "Ханська" немає.

Вибухи в Тулі

Уночі 29 грудня в російській Тулі прогриміла серія потужних вибухів.

Місцеві жителі стверджують, що над Тулою нібито було збито балістичну ракету.

"Близько 14 вибухів пролунало над Тулою. Оголошено ракетну небезпеку, чути сирену над містом", - йдеться в російських пабліках.

За твердженнями очевидців, вибухи чули, зокрема, в північній і північно-східній частинах Тули. Також у небі було видно яскраві спалахи.

Офіційної інформації про атаку на російську Тулу на момент публікації не надходило. Наразі невідомо, чи справді місто в місті було збите балістичною ракетою і яка сторона запустила її.

Про наслідки та постраждалих унаслідок ракетного обстрілу росіяни не повідомляють.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито було збито 89 БПЛА: 49 - над територією Брянської області, 18 - над територією Новгородської області, 11 - над територією Республіки Адигея, 7 - над територією Краснодарського краю, 1 - над акваторією Азовського моря, 1 - над територією Орловської області, 1 - над територією Ростовської області, 1 - над територією Смоленської області.

Атаки по Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також уражено завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

У ніч на 25 грудня Сили оборони України атакували порт "Темрюк", аеродром поблизу Майкопа і ремонтний підрозділ у Труженці. Крім того, удари Storm Shadow по нафтозаводу в Ростовській області спричинили вибухи на підприємстві, що постачає паливо для російських військ.

У ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Наскільки вразлива російська паливна інфраструктура: оцінка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна має потенціал серйозно вплинути на російську нафтову галузь, однак ефект залежить від кількості доступних дронів і ракет.

"Я говорю тільки про можливість поставити галузь на коліна, тому що за Уралом розташована велика кількість НПЗ, які також здатні виробляти паливо", - пояснив Ступак.

На його думку, атаки по нафтопереробних заводах у європейській частині Росії можуть мати значний вплив, оскільки ці підприємства забезпечують більшість населення країни паливом.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Адигея вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

10:05Світ
Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

10:00Інтерв'ю
Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:45Політика
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Останні новини

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУ

10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

10:00

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

Реклама
08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

Реклама
01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

Реклама
20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

19:53

Пішла з життя Бріжіт Бардо: 6 найкращих фільмів з акторкою

19:39

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

19:32

Трамп провів "дуже хорошу" розмову з Путіним перед зустріччю з ЗеленськимВідео

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти