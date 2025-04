Наступ РФ на Сумську область: в ISW розкрили плани Кремля

Що сказали в ISW:

Російські військові продовжують просуватися в районі кордону Сумської області, хоча, найімовірніше, не зможуть почати велику наступальну операцію на Суми в найближчому майбутньому без отримання істотного підкріплення, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому аналітики вказують, що російське військове командування лише незначно посилює своє угруповання сил у Курській області - що було б провідним індикатором для більшої наступальної операції проти Сумської області - і, схоже, готове перекинути невелику кількість військ із Сумської області. На їхню думку, це свідчить про те, що росіяни вважають, що можуть досягти своїх оперативних цілей із силами, які вони вже зібрали в Курській області.

Як зазначають аналітики, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, має намір використати буферну зону на півночі Сумської області та наступ на місто Суми, щоб виправдати розширення своїх претензій на українську територію.

"Путін має намір використати подальші успіхи в Сумській області та тиск на місто Суми, щоб вимагати, щоб Україна поступилася частиною Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів", - ідеться в повідомленні.

Водночас угруповання російських військ у Курській області навряд чи буде достатньо боєздатним, щоб захопити велике українське місто, якщо тільки воно не отримає значного підкріплення з іншого прифронтового району - що малоймовірно.

Натомість, припускають в ISW, російські сили, ймовірно, мають намір створити буферну зону на півночі Сумської області та просунутися в межах артилерійського обстрілу міста Суми, щоб чинити тиск на місто і зробити його непридатним для проживання мирних жителів. Росіяни також можуть створити оборонні позиції на півночі Сумської області, а потім перекинути ці сили для посилення інших наступів в Україні.

"Хоча інформаційний і політичний тиск, який може створити наступ на місто Суми, може виявитися для Путіна більш привабливим, ніж просування в інших прифронтових районах", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську і Харківську області.

Раніше стало відомо, що про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз рано говорити. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В Україні немає приводів для страху та істерик на тлі "наступу на Суми та Харків". Ситуація на північній ділянці фронту не змінилася. Про це заявив представник Генштабу ЗСУ Дмитро Ліховий.

