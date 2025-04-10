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Мобілізацію Насірова скасували: Сирський наказав провести службове розслідування

Анна Ярославська
10 квітня 2025, 07:55
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Командир визнав наказ про мобілізацію колишнього глави ДФС і фігуранта кількох гучних справ протиправним.
Роман Насіров, мобілізація
Наказ про мобілізацію Насірова скасували / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У ЗМІ з'явилася інформація, що Насіров добровільно мобілізувався
  • Рішення про призов скандального ексчиновника скасували
  • У ЗСУ проводять службове розслідування

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України проводить службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України у Facebook повідомила, що, за попередніми даними, солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період.

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Насіров "добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України". Його призов було здійснено за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

"Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним і скасував його", - ідеться в повідомленні.

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень буде передано до правоохоронних органів.

Що відомо про мобілізацію Насірова

Про призов до ЗСУ скандального експосадовця 9 квітня повідомили ЗМІ. Фігурант "газової справи", ексголова Державної фіскальної служби Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів, "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді.

Насіров нібито мав би служити у військовій частині сапером.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
​Ступені придатності до військової служби, мобілізація / Інфографіка: Главред

Як писав Укрінформ із посиланням на документ, який є в розпорядженні видання, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.

Згідно з документом, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби в розмірі 578% від посадового окладу, а також визначено надбавку за особливості проходження служби в розмірі 65% до посадового окладу.

Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

9 квітня Насіров не прибув на засідання до Вищого антикорупційного суду. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації. на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання заплановано на 11 квітня.

Зазначимо, у травні 2024 року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів.

У чому звинувачують Насірова

Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи", пов'язаної з екснардепом Олександром Онищенком. Держава зазнала збитків на суму в 2 млрд грн.

Справу Онищенка почали розслідувати ще 2015 року. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП Укргазвидобування підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості - таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.

Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розстрочити податкові борги ТОВ Фірма Хас, ТОВ Надра Геоцентр і ТОВ Карпатнадраінвест - усі три підконтрольні Онищенку.

У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він імовірно був пособником Насірова у виявлених зловживаннях.

Також Насірова обвинувачують в отриманні рекордного хабара в 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу Укрлендфармінг бізнесмена Олега Бахматюка.

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